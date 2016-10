Vulkgär Foto: Evan Vucci

Vanity Fairs chefredaktör __Graydon Carter berättar i tidskriftens senaste nummer om en Donald Trump-episod.

1993 bjöd han Trump med till Vita Hus-korrespondenternas middag – vilket är en mycket exklusiv tillställning i Washington DC.

Han hade också bjudit med den svenska fotomodellen Vendela Kirsebom som då var en av världens mest kända i sitt yrke. Han placerade henne tillsammans med Trump men ....:

After 45 minutes she came over to my table, almost in tears, and pleaded with me to move her. It seems that Trump had spent his entire time with her assaying the “tits” and legs of the other female guests and asking how they measured up to those of other women, including his wife. “He is,” she told me, in words that seemed familiar, “the most vulgar man I have ever met.”