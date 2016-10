Enklast om parlamentet inte har något att säga till om Foto: Alastair Grant

Eftersom all politiskt stolleri som utspelas kring Donald Trump i USA kräver så mycket tid av en stackars USA-bevakare insåg jag idag att jag helt glömt bort att rapportera om alla stolligheter som nu utspelas i brittisk politik efter torypartiets kongress i Birmingham nyligen.

Det finns egentligen mycket att rapportera om, men jag ska fokusera på två helt centrala frågor som just nu debatteras.

Den första frågan debatteras egentligen inte men enligt min åsikt är den helt fundamental. David Camerons beslut att hålla folkomröstningen om det brittiska EU-utträdet följdes av en förhandling med övriga EU-stater. Camerons tanke var att detta förhandlingsresultat skulle leda till ett ja i folkomröstningen.

Men någon riktig analys av vad som skulle ske vid ett nej gjordes aldrig och kommunicerades inte till den brittiska allmänheten. I stället kom folkomröstningsresultatet att styras av invandrarfientlighet och en nyväckt stormaktsnationalism.

Att Cameron inte hade en idé om vad som skulle hända vid ett nej är kanske begripligt. Men nejsidan borde haft en analys av vägen vidare.

Nu är det uppenbart att nejsidan dels inte hade någon genomtänkt plan dels att man hade många ogenomtänkta funderingar som gick i alla möjliga riktningar.

Den nya premiärministern Theresa May har många gånger upprepat att ”Brexit is Brexit” men vad Brexit är vet varken hon eller hennes regering.

Då dyker den andra och i detta sammanhang onekligen högst intressanta frågan upp. Låt oss säga att Brexit handlade om att makt skulle återföras ”från EU till det brittiska parlamentet”.

Men det är uppenbart en åsikt som varken nejsidan i folkomröstningen eller premiärminister May delar. Det som framkom på partikongressen i Birmingham var att Brexit var en fråga inte för parlamentet utan endast en fråga för regeringen.

I en vass analys i ett nyhetsbrev från London School of Economics benar Valentino Larcinese(professor of Public Policy in the Department of Government vid London School of Economics) upp detta dilemma:

It would be paradoxical if the parliament was not part of this process since one of the most important arguments in favour of Brexit concerned precisely the sovereignty of Westminster against the technocracy of Brussels. Even more paradoxical is the fact that the government intends to interpret the outcome of the referendum as a mandate to do pretty much what they like.

Det är lätt att säga att man ska återföra demokratin till landet men uppenbart svårare att förverkliga detta.

Den enorma röra som Brexitfolkomröstningen utlöst kommer att pågå i åratal framöver och det illustrerar problemet med direktdemokrati i fall där konsekvenserna av alternativen inte framstår som överblickbara för väljarna.

Det är därför vi i huvudsak har en indirekt demokrati, dvs en demokrati som bygger på valda företrädare. Det är en god ordning.