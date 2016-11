En falsk profet Foto: Charles Rex Arbogast

När man läser mycket händer det att man i hastigheten missar något väsentligt.

Få böcker om hur det står till längst ner i det amerikanska samhället har väckt så stor uppmärksamhet i år som ”Hillbilly Elegy – A memoir of a family and culture in crisis” av J.D. Vance.

Tove Lifvendal sammanfattade nyligen bokens budskap:

Annons X

För det första: Den amerikanska drömmen är central, oavsett vad andra länder kallar dess innebörds motsvarighet. Man tror på Gud och USA, och i det senare ligger en förväntan om ett löfte att nästa generation kan få det bättre än den innevarande. Trovärdiggör en sådan dröm, och du kan få människor att anstränga sig mer och överträffa sina egna förväntningar.

Framtidsoptimism är avgörande. Hur samhällen förmår möjliggöra mobilitet – och social mobilitet förutsätter ibland geografisk – är ett mått på dess dynamik.

För det andra: Skydda de meritokratiska funktionerna i samhället. Ett ord som återkommande gör sig påmint vid läsningen av den här boken är egenmakt, upplevelsen av att vara ett handlande subjekt. Det går inte förhindra att barn föds till situationer och miljöer som inte är optimala, men det går att slå vakt om deras möjlighet att med arbete, ambition och talang ta sig vidare.

Därför är det helt avgörande att medborgarna kan lita på att bli behandlade rättvist. Den oroande trenden att vilja bedöma människor utifrån yttre faktorer, urgröper tilliten till sådana mekanismer. Varken kontakter, könstillhörighet eller etnicitet ska tillåtas trumfa begåvning och ambition.

För det tredje: Allt samverkar. Ja, det är en sociologisk sorgesång, skriver Vance, men det handlar också om psykologi, gemenskap, kultur och tro. Och han har ett uppfordrande budskap till sina egna; det spelar ingen roll hur mycket regeringen satsar på skolorna, ifall familjerna inte förmår erbjuda barnen en tryggare hemmiljö. Det finns en punkt bortom vilken man inte kan skylla på någon annan, varken arvet eller miljön, utan måste finna sätt att höja sig över den låga förväntan statistiken ger en.

Det jag missat när jag läste boken första gången var efterordet där han tackar sin professor på Yale Law School, Amy Chua.

Vance bok och en bok som skrivits av Chua och hennes make kopplar jag ihop så här:

Chua och hennes make, Yale Law-professorn Jeb Rubenfeld har med boken ”The Triple Package” gjort ett viktigt bidrag till amerikansk samhällsdebatt, men det har uppmärksammats mindre t ex här i Sverige eftersom dess budskap inte är det också i USA numera konventionella vänsterbudskapet att om bara politikerna ansträngde sig så skulle de kunna lägga livet till rätta för alla.

J.D.Vance konstaterar att så alls inte är fallet. Hans egen fruktansvärda uppväxtmiljö och vägen därifrån till Yale och vidare till framgångsrikt liv handlar inte om social ingenjörskonst.

Hans udd riktas inte främst mot vänstern utan till den konservativa höger han själv nu hör till. Dess falska budskap – i superformat manifesterat av Donald Trump – är ju detta: It’s not your fault that you’re a loser; it’s the governments fault. Denna falska populistiska höger är ytterligt destruktiv, detta budskap minskar antalet som är villiga att arbeta för ett bättre liv.

Denna populism finns både till vänster och höger och den utmålar allehanda falska fiender: de rika, judar, kineser etc.

Chua/Rubenfeld skriver om de framgångsrika minoriteterna i USA (judar, mormoner, ibos, asiater, indier, kubaner, libaneser, irianier, invandrare från Jamaica etc). De pekar på en mycket uppmärksammad Pew-undersökning som problematiserar USA allt sämre mobilitet. I den undersökningen exkluderas invandrare och deras barn eftersom för dessa är ”the American dream alive and well”.

Deras kritik mot dagens USA är både hård och träffsäker.

Den illa fungerande amerikanska välfärdsstaten har skrivit ut checkar som inte kan lösas in, denna välfärdsstat kännetecknar idag en nation som efterhand blivit slapp, som kräver belöning direkt, som inte ger sig i kast med de svåra uppgifterna längre.

Den självkritiken är i dagens politiska klimat i USA en uppenbar bristvara.