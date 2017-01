Enorma protester när Trump svärs in

Förberedelserna pågår vid Kapitolium i Washington DC inför att Trump tar makten på fredag 20 januari. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

En miljon åskådare eller mer som kantar kortegevägen från Capitol Hill till Vita Huset. Ovanpå det hundratusentals demonstranter för och emot Trump som alla ska få sig en plats tilldelad i huvudstaden.

Och runt alltsammans tusentals poliser och Secret Service-agenter på hustak, längs gator och dolda i svarta Chevrolet Suburban som vakar över säkerheten på den mest kritiska av dagar i USA:s politiska process.

På fredag den 20 januari finns avgående och tillträdande presidenter och vicepresidenter, deras företrädare, lagstiftare och andra potentater samlade på en och samma plats: utomhus vid kongressbyggnadens västsida mitt i Washington.

– Säkerheten är mitt största bekymmer. Ingen tvekan om att dagen då presidenten svärs in är världens främsta terrormål, säger Roy Blunt, republikansk senator från Missouri som sitter med planeringskommittén för Inauguration Day, till Fox News.

Marijuana-aktivister planerar att dela ut tusentals ”joints” och tända på under Trumps tal sedan han svurit presidenteden.

Bygget av läktare och plattformar för ceremonin där president Obama lämnar över till president Trump inför inbjudna gäster och press har pågått sedan valdagen i november.

Runt om i Washington förbereder flera tiotals organisationer för demonstrationer och olika jippon före, under och efter Inauguration Day. Processen för att bevilja tillstånd för, som det verkar, runt en halv miljon demonstranter hanteras av parkmyndigheten National Park Service i nära samarbete med en handfull polismyndigheter.

I förra veckan rapporterades åtminstone 26 grupper ha sökt demonstrationstillstånd. En uppskattning av Park Service från början januari som SvD granskat visar att åtminstone 400 000 demonstranter är att vänta.

Ett nybildat parti, Progressive Independent Party som försöker ta vara på den liberala rörelse som Bernie Sanders drev fram under fjolårets primärval, planerar en marsch genom huvudstaden.

En antirasistisk organisation, kallad ANSWER Coalition (Act Now to Stop War & End Racism), planerar protester mot Trump i både Washington och New York i veckan.

Chris Cox, mc-åkande republikan hoppas samla flera hundra ”bikers” i en parad genom Washington för att hylla den nytillträdda presidenten.

Och så är det den största marschen av alla, Women’s March on Washington, som ser ut att kunna dra minst tvåhundratusen deltagare på lördag 21 januari då Trump redan sitter i Vita Huset. Inte bara kvinnor väntas delta i manifestationen som inkluderar kamp för kvinnor såväl som för olika minoriteter, som svarta och latinamerikaner.

– Det handlar om lika lön för lika arbete mellan män och kvinnor. Men titta även på vad en vit kvinna får betalt jämfört med en svart eller latinamerikansk, säger en av marschens arrangörer, Linda Sarsour, till New York Times.

Den preliminära listan över sökta tillstånd indikerar att de flesta demonstrerar mot Donald Trump och hans förväntade politik. Men även supportrar väntas. En grupp leds av Chris Cox, mc-åkande republikan som hoppas samla flera hundra ”bikers” i en parad genom Washington för att hylla den nytillträdda presidenten.

I fredags, med en vecka kvar, var dock mängder av detaljer kring megaarrangemanget oklara.

Klart är åtminstone att presidentparen Bill och Hillary Clinton samt George W och Laura Bush deltar vid Trumps insvärjning. Ex-presidenten Jimmy Carter, 92, väntas också komma. Däremot inte den äldre ex-presidenten Bush, också 92, vars hälsa vacklar.

Känt är även att Trump tillbringar natten till den 20 januari i Blair House på 1651 Pennsylvania Avenue, tvärs över gatan från Vita Huset, vilket alla tillträdande presidenter sedan Carter gjort.

Ett annat faktum är att Trumps flytt in i Vita Huset är omgärdad av kontroverser. Det handlar bland annat om underrättelsetjänsternas och FBI:s beskyllningar mot Ryssland om att ha försökt påverka valet i november till Trumps fördel. Till listan hör sedan förra veckan även påståendet – som dementerats av Trump och som inte backats upp av fakta – om att ryssarna samlade komprometterande uppgifter om Trump för att kunna utöva utpressning mot USA:s nya president.

Vissa politiska analytiker spår att Trump inte får någon smekmånadsperiod i Vita Huset. Bara 41 procent av väljarna har en positiv bild av honom, enligt en mätning av Wall Street Journal/NBC, jämfört med 67 procent för Obama 2008.

Republikansk majoritet i kongressens båda kammare menar å andra sidan att somliga reformer kan sparkas igång direkt. Redan i tisdags tog senaten ett första steg för att riva upp president Obamas sjukvårdsreform Affordable Care Act, kallad Obamacare. Exakt hur den ska ersättas saknas det dock enighet om inom republikanerna i kongressen.

Risken för ökande budgetunderskott av Trumps skattesänkningar möts också med skepsis av konservativa.

Men det är då – på fredag firar familjen Trump och anhängarna till USA:s 45:e president, efter en historisk valseger i november och en valkampanj som trotsade varje skriven och oskriven regel. Efter traditionsenliga baler runt om i Washington på fredag intar president Trump Vita Huset inför fyra år som få vågar gissa exakt hur de blir.