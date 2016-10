Demokraternas svar: FBI-chefen har brutit lagen

I mars 2015 avslöjade The New York Times att Hillary Clinton under sin tid som utrikesminister 2009 till 2013 använde sig av sin egen privata e-postserver för jobbmejl. Därmed kan hon ha brutit mot lagen.

Sedan maj 2015 har utrikesdepartementet i omgångar offentliggjort över 55 000 sidor från runt 30 000 mejl som Clinton överlämnat.

I juli 2015 meddelade regeringens utredare att hemligstämplade uppgifter hittats i några av mejlen från Clintons privata server. Den federala polisen FBI inledde en utredning.

I maj 2016 riktade UD:s generalinspektör hård kritik mot bristande säkerhet kring Clintons mejlhantering.

I juli 2016 blev FBI klar med sin utredning. Där konstaterades att Clinton handskats "extremt vårdslöst" med hemliga uppgifter, men att det inte ska ha skett medvetet. FBI rekommenderade att inget åtal väcks mot henne, en rekommendation som justitieminister Loretta Lynch följde.

I augusti 2016 redovisade FBI att ytterligare nästan 15 000 mejl hittats i genomgången av Clintons server, dator och telefoner. Krav har väckts på att även de ska offentliggöras.

I september 2016 släppte FBI ytterligare dokument från sin utredning. Inga bevis har hittats för att någon tagit sig i Clintons e-postserver, men det kan inte uteslutas. Däremot har konton tillhörande personer hon haft mejlkontakter med hackats. Utskrift från FBI:s förhör med Clinton offentliggjorde också.

I oktober 2016 meddelade FBI att utredningen återupptas och att fler mejl ska granskas.

Källa: The New York Times/TT