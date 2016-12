Ursäkta en dum fråga, men jobbar alla i Stockholms innerstad numera på hedgefonder? Det är lätt att få det intrycket. Överallt pratas det värderingsmultiplar, exitstrategier och informationsarbitrage. Även om det kallas för kvadratmeterpris, homestyling och förhandsvisning. Denna nya fondrörelse skiljer sig en hel del från det som pågår i London Citys flashiga glaspalats. För det första placeras det i en enda tillgång: bostäder. För det andra får avkastningen vanliga simpla hedgefondsmoguler att framstå som sopor.

I december 2011 kostade en lägenhet i centrala Stockholm 54 345 kronor per kvadratmeter enligt Mäklarstatistik, motsvarande drygt 4,3 miljoner för en åttiokvadratare. Med maximalt tillåtna belåning på 85 procent, för övrigt ett risktagande som många Patek Philippe-försedda förvaltare skulle betrakta som sinnesrubbat, hamnade insatsen på drygt 650 000 kronor. (Räknas bostadsrättsföreningens skulder in blir belåningen i praktiken ännu högre.) I september 2016 kunde lyan säljas för dryga 7,3 miljoner. Det innebär en vinst på 3 miljoner, eller sisådär 50 000 kronor per månad. En rätt hyfsad ersättning för att bara lufsa runt i kalsongerna och flotta ned handtaget till kylskåpsdörren.