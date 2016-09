Deckardrottningens palats en ren färgbomb

1 2 3 4 5 6 7 8 Hyllning till ­ordet. Den platsbyggda bokhyllan är ritad av Sofie och Tommy Sarenbrant själva. Den innehåller främst böcker av en och samma författare. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokböckerna blir till en ­tavelvägg som Sofie gärna uppdaterar. En fest i vitt men med starka accentfärger. 1 2 3 4 5 6 7 8 Pastellfärgade ljusstakar på öppna spisen. 1 2 3 4 5 6 7 8 Säljaren tog för givet att Sofie och Tommy ville måla om de chockrosa av Myran-stolarna – men paret älskade färgen. Bord, Bruno Mathsson. 1 2 3 4 5 6 7 8 Det mångkolorerade hjorthuvudet från Rice agerar hållare till den musikaliska familjens hörlurar från Marshall. 1 2 3 4 5 6 7 8 Porträtt av Sofie från en vän, med riktiga bokomslag. Längst fram Visning pågår. 1 2 3 4 5 6 7 8 Till och med Buddha får finna sig i att draperas i rosa. 1 2 3 4 5 6 7 8 Inte förvånande att det ligger ett rosa garnnystan på bordet.

På kullen tronar hon, deckardrottningen med en kuslig känsla för att inreda livet med ond, bråd död. Sofie Sarenbrant kan konsten att iscensätta mord i sina böcker. Hon är dessutom ovanligt stilsäker när det gäller iscensättningen av sitt eget hem. De 170 kvadratmetrarna är en livsglad färgexplosion i det annars så vitmålade Bromma.

– Jag förstod att jag var en udda fågel när några bekanta skulle köpa kuddar, de tyckte att grått var alldeles för färgglatt.

En sak är säker, Sofie har satt färg på Bromma, och satt villaförorten på den litterära kartan. Flera böcker utspelas i området. Succén Visning pågår (Massolit) kom rent av till i just den här villan, när hon själv var husspekulant.

Annons X

– Det är något speciellt med mäklarvisningar. Du kommer in i ett hem som står helt öppet. Jag tänkte, vad skulle hända om någon utnyttjade det och gömde sig i bastun under visningen och sen, ja, begick ett mord.

Jag förstod att jag var en udda fågel när några bekanta skulle köpa kuddar, de tyckte att grått var alldeles för färgglatt.

Det är så hon jobbar, Sofie blir gärna inspirerad av miljöer – till exempel den säregna ritualen vid lägenhetsvisningar där du tittar in i någon annans liv i några minuter för att möblera det med ditt eget.

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

– Här är bastun som inspirerade mig, här gömmer sig mördaren i boken.

Sofie är, som det brukar heta i tv-deckare, ”back to the scene of the crime”. Bastun är den kreativa brottsplatsen som kickade igång ”de små grå” som detektiven Poirot skulle sagt. Det är nästan som att Sofie spårar sitt eget skrivande som vore hon Emma Sköld, polisen på Länskriminalpolisens våldsektion tillika hjälten i de flesta av hennes böcker.

Romanbygge och husbygge har många likheter. Alla berättelser har sin berättartekniska arkitektur, deckare mer än många andra genrer där mordgåtan inte får brista.

– Det svåraste med en deckare är att det ska hålla hela vägen, gärna med en överraskning på slutet.

Men hemma hos Sarenbrants kommer överraskningen på en gång. Anslaget – läs färgchocken – möts du av direkt. Den mångkolorerade hjorten på väggen i hallen välkomnar och sätter stämningen, innan du kliver in i vardagsrummet där den rosa tapeten tar vid.

– Många gäster har sagt: ’Oj, vilken snäll man du har som går med på det här!’ Men det är Tommy som valt tapeten.

Många gäster har sagt: ’Oj, vilken snäll man du har!’ Men det är Tommy som har valt tapeten.

Sofie är uppvuxen med heminredning, hennes pappa är fotograf och mamma stylist. Föräldrarna har givit ut många inredningsböcker. Sofie hamnade på omslaget redan som femåring.

– Köket var vårt stora dilemma. Det gick i fransk lantstil i gediget gult – mest nikotingult – men i stället för att riva ut målade vi helt enkelt på luckorna och gjorde en ansiktslyftning.

När Sofie talar om konsten att ändra ett hem ­låter det nästan som när en författare redigerar sitt manus – små detaljer byts ut för att prägla den stora helheten, och de tydliga accentfärgerna i köket, såsom en illrosa pastaslev, är lite som ett färgstarkt adjektiv som påverkar hur en hel scen uppfattas.

Språket i deckare är gärna stramt. Även Sofies hem har en viss stringens, men det vuxet hårdkokta har mött det barnsligt mjuka, lite som om Raymond Chandlers tuffe deckare Philip Marlowe har gått och gift sig med Hello Kitty. Ta Myranstolarna runt Bruno Mathsson-bordet på glasverandan, klassiskt strikta men ändå chockartat rosa.

– Säljaren sa att vi nog kunde lacka om stolarna. Han tog för givet att vi hatade färgen, men vi älskade den.

Man kan tro att jag döljer något här, med all min färgprakt, säger deckarförfattaren och ler.

Det centrala i deckardrottningens hem är ändå bokstäverna, berättelserna, böckerna.

Bokhyllan som ramar in öppningen mellan matsal och vardagsrum är i sig ett konstverk, en ”lovestory” i furu som vittnar om kärleken till sagor, ritad av paret själva och platsbyggd.

Ålsten slumrar i en sömnig idyll, men den stora sömnen, den som Raymond Chandler titulerade ”the Big Sleep”, lurar bakom husknuten, särskilt Sofie Sarenbrants. Sofie lockas av mörkret som kan rymmas bakom en ofta maniskt vacker fasad. Även den hemma hos henne själv.