Decimerat AIK jagar seger mot Sundsvall

Sedan EM-uppehållet har det också bara blivit fyra poäng in på kontot på åtta matcher. Formkurvan pekar alltså rakt ner för Gif Sundsvall som efter en lovande vår sjunkit allt djupare ner mot den absoluta bottenstriden.

Nu väntar ett AIK som visat fin form en längre tid, en förlust på de 14 senaste matcherna är starka papper. När lagen möttes på Nationalarenan i våras blev det emellertid 1–1.

I hemmalaget går Mauricio Albornoz in i stället för avstängde mittbacken Noah Sonko Sundberg, lånet från just AIK. Ett decimerat bortalag tvingas till flera förändringar i startelvan: Alexander Isak, Ebenezer Ofori och Anton Salétros saknas alla på grund av avstängningar och sjukdomar. In kommer i stället Johan Blomberg, Patrick Kpozo och Denni Avdic.

Gif Sundsvall (4–4­–2): Tommy Naurin ­– Eric Larsson, Marcus Danielson, Mauricio Albornoz, Dennis Olsson ­– Robbin Sellin, Robin Tranberg, Lars Krogh Gerson, Erik Granat – Peter Wilson, Stefan Silva.

AIK (3–5–2): Patrik Carlgren – Sauli Väisänen, Per Karlsson, Nils-Eric Johansson – Daniel Sundgren, Amin Affane, Stefan Ishizaki, Johan Blomberg, Patrick Kpozo – Eero Markkanen, Denni Avdic.