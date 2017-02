Debutanter utmanar i Melodifestivalen

1. Boris René: "Her kiss"

Telefonröster: 099-208 01 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 01 (9,90 kronor per röst, varav 8,90 kronor går till Radiohjälpen)

Sms-röster:722 11 med texten 01 (3,60 kronor per röst) eller 729 99 med texten 01 (9,90 kronor per röst, varav 8,90 kronor går till Radiohjälpen)

2. Adrijana: "Amare"

3. Dinah Nah: "One more night"

4. De Vet Du: "Road trip"

5. Charlotte Perrelli: "Mitt liv"

6. Ace Wilder: "Wild child"

7. Nano: "Hold on"

Fotnot: Det går även att rösta via SVT:s Melodifestivalen-app.