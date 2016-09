Deborah Levy kan få Bookerpriset

Deborah Levy Foto: Henrik Montgomery / TT

Deborah Levy, som nominerades till det prestigefyllda brittiska litteraturpriset 2012, tävlar i år med romanen "Hot milk", om en kvinna som under en resa till Spanien tvingas ta itu med relationen till sin förlamade mamma. Moshfeghs roman "Eileen" handlar om en plågad ung kvinna som dels vårdar sin alkoholiserade pappa i hemmet och dels arbetar som sekreterare på ett ungdomsfängelse.

De övriga nominerade är Graeme Macrae Burnet för "His bloody project", Paul Beatty för "The sellout", David Szalay för "All that man is" och Madeleine Thien för "Do not say we have nothing".

Årets pristagare offentliggörs den 25 oktober i London. Förra året gick Man Booker prize till Marlon James för "A brief history of seven killings".