Debatten mellan Clinton och Trump sätter nytt tv-rekord

NEW YORK. Siffrorna från mediestatistikföretaget Nielsen täcker bara tittare som ser tv via traditionella kanaler i hemmet. Folk som exempelvis ser på barer och restauranger eller via internet ingår inte i mätningen. Mera kompletta siffror över hur många som såg måndagskvällens debatt väntas senare i veckan.

Minst 2,5 miljoner verkar ha sett debatten via YouTube.

Ett annat för statistiken problem är USA:s tidszoner där invånare västerut väntas ha missat själva debatten och istället sett en repris.

Men redan står det klart att debatten sätter ett nytt rekord för presidentvalsdebatter. Över 80 miljoner tv-tittare såg Trump drabba samman med Clinton vid Hofstra University strax öster om New York City.

Den första debatten mellan Barack Obama och Mitt Romney för fyra år sedan drog i snitt 67 miljoner tv-tittare. Det tidigare rekordet, 81 miljoner, var från 1980 då Jimmy Carter debatterade mot Ronald Reagan, enligt CNN.