I ett inlägg på Burns Twitterkonto uppges dödsorsaken ha varit en hjärtattack.

"Hans familj och vänner är förkrossade av förlusten av vår specielle stjärna. Han var en sann visionär, en vacker, talangfull själ, och han kommer att saknas av alla som älskade och uppskattade allt han var", står det i inlägget.

Dead or Alive är främst kända för superhiten "You spin me round (like a record)".