De vill hjälpa musiker att få betalt

Den globala musikindustrin omsätter miljarder kronor. Men en stor del av pengarna hittar inte fram till rätt mottagare, eftersom musikskaparna i många fall inte kan identifieras.

Nu har tre svenska musikveteraner – Niclas Molinder, Max Martin och Björn Ulvaeus – skapat stiftelsen Music Rights Awareness som ska utbilda musikskapare i den allt snårigare digitala djungeln.

– Jag vet precis hur fantastiskt det är att vara musikskapare, men jag har också upplevt hur frustrerande det är när man känner att man får för lite betalt, säger producenten och låtskrivaren Niclas Molinder.

Han är för många en okänd stjärna inom musikbranschen men har samarbeten med stjärnor som Miley Cyrus och Lady Gaga bakom sig. Molinder menar att låtskrivarnas kunskap om sina rättigheter och skyldigheter är för låg.

– Det är otroligt mycket pengar som inte kommer till rätt mottagare. Vi vill skapa bättre förutsättningar för musikkreatörer och tror att det bästa sättet är att sprida informationen från kreatör till kreatör. Det här är en ren "pay it forward"-grej.

Ett av problemen med musikintäkter på vift är att pengar inte öronmärks. Music Right Awareness vill utbilda låtskapare om sina rättigheter för att skapa en mer hållbar situation i industrin. Det kan till exempel handla om att det tydligt framgår vilka bolag, musiker, producenter och andra som har medverkat under processen. All information ska stämma.

– Det pågår många initiativ för att råda bot på problemet med pengar inom musikindustrin. Det diskuteras till och med på politisk nivå. Vi ser oss som ett komplement till allt – för det finns en avsaknad av någon som pratar kreatörernas språk.