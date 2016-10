De sista migranterna lämnar "Djungeln" i Calais

Rökmoln stiger upp från eldhärjade lägret i Calais. Foto: Matt Dunham/AP

Den kåkstad som under år vuxit fram i hamnstaden Calais i norra Frankrike har nu tömts. Rivningen av lägret gick på onsdagen in på sin tredje och sista dag och området börjar nu allt mer likna en spökstad. Svart rök från de eldsvådor som brutit ut under natten låg tjock samtidigt som människor fortsatte att föras bort i bussar, rapporterar franska medier.

Sedan utrymningen inleddes i måndags har över 5 000 flyktingar förts iväg till vissa nyckelpunkter där de sedan sänds vidare till mottagningscenter runt om i landet. Operationen väntades vara helt avslutad på kvällen, enligt myndigheterna.

– Det är i dag som ”djungeln” tar slut, det finns ingen kvar i lägret. Vi har möjlighet att avsluta evakueringen i kväll så när de sista förts iväg är vårt uppdrag slutfört. Det här är en ny chans för de migranter som vill börja ett nytt liv, sade Fabienne Buccio, prefekt för den franska regionen Pas-de-Calais, vid en presskonferens enligt Le Figaro.

Foto: Emilio Morenatti/AP

Ytterligare 1 500 ensamkommande barn får tillfälligt boende i särskilda containrar nära lägret.

Sedan tisdagskvällen har flera bränder som tros vara anlagda, härjat lägret. Under natten till onsdagen tvingades människor stundtals fly ut ur brinnande tält och skjul. En syrisk man fördes till sjukhus med skador på trumhinnan efter att en gasflaska exploderat i hettan.

– Jag har sett många bränder men ingen som den här. Först exploderade en gasflaska. Sedan började min grannes tält brinna, säger Siddiq, en 16-årig afghansk pojke som bott i lägret i tio månader, enligt TT.

Ahmed, en sudanesisk flykting säger till Le Figaro att bränderna pågick hela natten.

– Det är både fel och bra att lägret rivs och att det brinner, det här är verkligen inte en plats att leva på.

Enligt Buccio är det ”tradition” att migranterna sätter eld på sina skjul och tält när de tvingas lämna dem.

Nya bränder blossade upp på onsdagen. Bland annat sattes en lastbil i brand och flera brandmän kämpade med att släcka elden. Fyra personer har gripits misstänkta för att ligga bakom bränderna.

I lägret har mellan 6 400 och 8 100 migranter bott enligt officiella siffror. De flesta är flyktingar från Eritrea, Sudan och Afghanistan som försöker ta sig vidare till Storbritannien. Enligt myndigheterna kan de som nu flyttas därifrån ansöka om uppehållstillstånd i Frankrike men de som vägrar riskerar att deporteras. Det finns också rädsla för att ett stort antal flyktingar ”försvunnit” på egen hand till områden runt Calais och att de planerar att återvända när evakueringen avslutats.