De segrade i kampen om årets revisionbyrå

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

EY (tidigare Ernst & Young), som förra året låg i topp hos storföretagen som bästa revisionsbyrå, backar och faller ner till en tredjeplats i år när KPMG tillsammans med PWC kniper förstaplatsen.

– KPMG har haft en positiv trend de senaste åren. De har satsat stort på rådgivning. Det märks i mätningen då det är just rådgivningen som ökat mest och blir den bidragande faktorn som gör att de når toppen, säger Kristian Sundberg, vd för analysföretaget Eastbrook som står bakom Finansbarometern.

Vi har haft ett år av skandaler bakom oss.

Men Eastbrook konstaterar att det inte är några dramatiska skillnader som går att se i årets mätning och att storföretagen har betygsatt sina revisionsbyråer med ungefär samma resultat som förra året.

– Just att vi inte ser några stora skillnader är snarare anmärkningsvärt med tanke på hur mycket det stormat kring revisionsbyråerna i medierna den senaste tiden. Vi har haft ett år av skandaler bakom oss gällande många direktörer, SCA och Panamadokumenten, som borde ha framställt många revisionsbyråer i mindre positiv dager. Men kunderna verkar inte ha reagerat, säger Kristian Sundberg.

Kunderna värderar hur de anlitade revisionsbyråerna presterar i sina olika uppdrag och Kristian Sundberg påpekar att statistiken visar att det är just prestationen som tycks vara det viktiga för kunden.

– Jag hade nog förväntat mig att betygen skulle ha fallit mer. Det är tydligt att det är annat som kunderna värderar än hur revisionsbyråerna beter sig i andra situationer, säger Kristian Sundberg.

Analysföretaget Eastbrook genomför årligen Finansbarometern där närmare tusen storföretag varit med och betygsatt de revisionsfirmor som de anlitar. Även tusen småföretagare tillfrågas i en egen kategori där “Årets småföretagsrevisor” utses. Som storföretagare räknas de företag som har fler än 100 anställda eller omsätter mer än 100 miljoner kronor och som småföretagare räknas de företag in som har färre än 20 anställda. Kunderna betygsätter sina revisionsbyråer utifrån ett antal olika kriterier som pris, rådgivning, service, e-tjänster och hur nöjd man är totalt sett.

Bland småföretagen kniper Grant Thornton förstaplatsen som årets bästa revisionsbyrå och toppar i alla kategorier. Avståndet till konkurrenterna är större än hos storföretagens bedömningar. Förra årets vinnare PWC ramlar ner till en tredjeplats samtidigt som EY tar hem andraplaceringen.

– Grant Thornton har haft en positiv trend hos småföretagarna under senare år. Vi kan dessutom se att skillnaderna aktörerna emellan är mycket större hos småföretagarna, säger Kristian Sundberg.

Snabb teknisk utveckling och ändrade lagar har ändrat arbetsmarknaden för revisionsfirmorna. Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för alla aktiebolag med en omsättning på högst 3 miljoner kronor eller med högst tre anställda vilket har bidragit till att allt fler småföretag väljer bort revisorn.

– Det kan bero på att många anser att revisionsbyråer är dyra och att man inte förstår nyttan med dem. Man får svårt att se värdet i de tjänster som revisionsbyråerna erbjuder. Det finns som en klyfta mellan förväntningar och vad revisorn levererar, säger Kristian Sundberg.

Den nya tekniken innebär också en utmaning för revisionsfirmorna. Digitalisering och automatisering av företagens ekonomiska processer gör att behoven av revision eller liknande tjänster ändras.

– Branschen famlar och är på väg in i en ny fas just nu som för med sig stora utmaningar för revisionsbyråerna att hitta nya typer av tjänster anpassade för småföretag. Det finns en enorm potential bland just småföretagskunderna, säger Kristian Sundberg.

Bästa revisionsbyråerna 2016 enligt storföretagen

Placering Revisionsbyrå Betyg 1 KPMG 4,9 2 PWC 4,9 3 EY 4,7 4 Deloitte 4,6

Betyg utifrån skalan: −10 - 10.

Bästa revisionsbyråerna 2016 enligt småföretagen

Placering Revisionsbyrå Betyg 1 Grant Thornton 6,1 2 EY 5,7 3 PWC 5,3 4 KPMG 5,0