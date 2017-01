De okända Star wars-filmerna: ”Vettlöst usla”

Det är inte lätt att vara ”Star wars”-fan – speciellt inte när den som ägnat 20 år att fläcka ner filmernas rykte också är dess upphovsman. George Lucas solkade ”Star wars”-franchisen redan när han introducerade de björnlika ewokerna i ”Jedins återkomst”. Ett kortväxt folkslag vars främsta syfte är att vara gulliga samt att medelst pinnar och stenar besegra Imperiets fruktade stormtrupper. (De vitbepansrade stormtrupperna är alltså elitsoldater som varken kan sikta eller kriga – de två saker som ju är deras enda egentliga existensberättigande.)

På 1990-talet var det dags att förstöra original trilogin ännu mer: förutom att digitalt restaurera filmerna adderade Lucas en radda överflödiga scener, bland annat den ökända, patetiska dansscen i Jabba the Hutts grotta i början av ”Jedins återkomst”. Och då har vi ännu inte ens nämnt de vanhelgande episoderna 1–3.

Det finns tio officiella ”Star wars”-spelfilmer, om vi räknar bort den famösa ”The Star wars holiday special” (som visades i SVT2 1979 med den kongeniala svenska titeln ”Stjärnornas krig – och fred”): dels delarna 1–7 och den nya ”Rogue one – A Star wars story”, dels de två spinoff-filmerna ”Hjältarnas karavan: Ewokernas återkomst” (1984) och ”Ewoks: Flykten från Endor” (1985). Det som skiljer de två sistnämnda från den erkänt bottenlöst usla sörjan ”Stjärnornas krig – och fred” är att George Lucas aldrig tagit avstånd från dem på samma sätt som han gjort med helgspecialen; enligt uppgift ska Lucas ha försökt köpa upp samtliga originalkopior av programmet, som tv-sändes vid Thanksgiving 1978, men misslyckats.

Annons X

En skräckinjagande ewok. Foto: ABC/Lucasfilm/Disney

1983 kunde George Lucas ha lutat sig tillbaka och skördat frukten av sitt fördelaktiga kontrakt med filmbolaget Fox som innebar att han behöll rättigheterna till ”Star wars”-licensen, det vill säga Lucas ägde rätten till all kringförsäljning (böcker, t-shirts, tv-spel, leksaker och så vidare). Men istället skrev han den övergripande handlingen, som sedan förfinades (!) av manusförfattaren Bob Carrau, till ”Hjältarnas karavan: Ewokernas återkomst”. Egentligen ville Lucas gör en halvtimmeslång tv-film, men då inget tv-bolag var intresserat av en sådan kort film såldes en längre film in hos tv-bolaget ABC. Premiären skedden den 25 november 1984. Men på flera ställen i Europa gick filmen upp på bio, bland annat i Sverige i april 1985, då med titeln ”Hjältarnas karavan: Ewokernas återkomst”.

SvD:s kritiker Hans Schiller var tveksam:

”De godmodiga ewokerna skall i den här filmen hjälpa två jordiska barn att rädda deras föräldrar ur den föga sympatiske jätten Goraks välvässade klor. Det hela är alltså upplagt efter känd mall men så illa sköter Korty bildberättandet att man varit tvungen att kasta in en speaker (på svenska heter han Sven Lindberg) som talar om vad gänget håller på med.

Eftersom ewokerna håller sig till ewokiska behöver de inte bekymra sig över vad manusförfattaren (om han nu finns) har för sig men de borde irriteras över att de mer ser ut som felsydda teddybjörnar än som medlemmar av det stolta ewokiska folket.

Hjältarnas karavan” är ett sällan skådat hafsverk.

Den här filmen är alltså mest en snabbtillverkad, hafsig och ganska våldsam spekulationsprodukt som svenska barn inte behöver kasta bort veckopengen på.”

Schiller ringar in de mest uppenbara problemen: ”Hjältarnas karavan” är ett sällan skådat hafsverk som George Lucas obegripligt nog satt sitt namn på (samt även gett ut på dvd så sent som 2004). Filmen tog allt som allt nio veckor att färdigställa och hade en uppskattad budget på 3 miljoner dollar, att jämföra med ”Jedins återkomst” som kostade 32,5–42,7 miljoner dollar.

I ”Hjältarnas karavan: Ewokernas återkomst” måste två syskon, efter att ha kraschlandat på skogsmånen Endor, försöka hitta tillbaka till sina föräldrar. Barnen träffar ett gäng ewoker som ger dem husrum, mat och botar den yngste av dem som är sjuk. Men den impulsive storebrodern – tänk en irriterande rymdtonåring, mer otålig, dummare och, otroligt nog, gnälligare än Luke Skywalker – bestämmer ändå att det är bäst att ge sig ut i trollskogen (här finns troll) mitt i natten.

Eric Walker som Mace, en gnälligare version av Luke Skywalker. Foto: ABC/Lucasfilm/Disney

Filmen är trots allt uppriktig till formatet, en odrägligt cyniskt kommersiell produkt – renons på den filmmagi och hantverksskicklighet, som de innovativa bildlösningarna och hisnande specialeffekterna, från originalfilmerna. Den ter sig som motsatsen till Lucas eleganta, referenstäta, spännande och underhållande ”Star wars”-universum. Det enda som påminner om ”Star wars” är ljudet från laserpistolerna och rebellernas orangea dräkter. Här finns inga rymdstrider, ingen spektakulär action – bara trist, dammig bruksfilm. Estetiken påminner mer om hemmagjord fantasy än ”Star wars”.

Där Lucas i originalfilmerna skapade att nytt unikt universum, med förvisso jordlika men unika djur, är ambitionerna i ”Hjältarnas karavan: Ewokernas återkomst” mer modesta. Här dyker det plötsligt upp getter, hästar, illrar, höns, ugglor, spindlar och kaniner. Det är trots allt det högst jordnära och igenkännbara – att vara förankrad i en hopplöst enformigt, predestinerad tillvaro som bonde, när det enda man vill är att se världen (universum) och uppgå i ett viktigare livsnarrativ, med syfte och mening – liksom den medryckande eskapismen som utgör ”Star wars” sanna storhet. En eskapism som är svårslagen när den fungerar, men när vi hamnar alltför nära verkligheten bryts illusionen: som när det börjar vimla av jordiska djur även i detta universum långt, långt borta; intrycket blir att filmen är inspelad på någons bakgård (vilket den mer eller mindre är, i närheten av George Lucas Skywalker Ranch i norra Kalifornien). Och det är inte vackert.

En ännu starkare kraft är att säga nej, George Lucas.

Filmens skurk är ett illa tilltufsat skogstroll som närmast liknar något väsen från ”Sagan om ringen”. I upplösningen som ska föreställa filmens klimax syns bokstavligen trådarna från den rymdspindel som hotar syskonen och de enerverande teddybjörnarna. Effekterna är så vettlöst usla att det är omöjligt att begripa att det är samma bolag som gjorde de revolutionerande effekterna till ”Stjärnornas krig”. Som alltid med ewoker inblandade avlutas filmen med dans och sång, samt med ett budskap om ”att mod, lojalitet och kärlek är de starkaste krafterna i universum”.

En ännu starkare kraft är att säga nej, George Lucas.

Skurken i ”Hjältarnas karavan” – ett gummiaktigt skogstroll. Foto: ABC/Lucasfilm/Disney

Jämfört med ”Hjältarnas karavan” framstår till och med den osebara ”Det mörka hotet” – en riktigt, riktigt torr instruktionsfilm till hur du bäst lyckas med dina rymdförhandlingar varvat med riktigt, riktigt låg dratta-på-ändan-humor – som hyggligt sevärd. Men det riktigt anmärkningsvärda är att ”Flykten från Endor” från 1985, också det en tv-film, är ännu sämre. Det är en patetiskt usel uppföljare som inom loppet av fem minuter tar död på Cindels, som vi mötte i den första filmen, familj till följd av ett anfall från de fula marauderna, ledda av den förskräcklige Terak som håller till i vad som ser ut som en medeltida borg och gärna håller rövargillen.

Cindel och ewokbekantingen Wicket – som numera både pratar engelska och kan räkna – lyckas fly och efter en drabbning med en drakdinosaurie stöter de ihop med den skäggige eremiten Noa (människa) som bor med den Alf-liknande Teek (aptroll) som kan röra sig i fast forward, i ett ruckel i skogen. Noa är butter och människo- och ewokfientlig och vill inget ha att göra med duon. Men lite bärpaj och muffins samt en försäkran om att städa upp hans smutsiga boning får honom att tina upp. Men när Cindel tillfångatas av den onda rymddrottningen Charal (som kan förvandla sig till korp) tvingas Noa och hans två björnkompisar ut på räddningsuppdrag.

Det Alf-liknande aptrollet Teek har en viktigt roll i ”Flykten från Endor”. Foto: ABC/Lucasfilm/Disney

Klippningen är fullkomligt skev, slagsmål och stridsscener tafatt koreograferade och manuset ungefär lika defekt som bottenpassagerna i ”Tre solar”. Exempel på nivån av sofistikation: ewoker får eld i baken (bokstavligen).

Lucas har som ovana att blanda ett väl brutalt bildspråk med det enfaldigt infantila – även här föreligger enstaka läskigare scener, men ytterst är ”Flykten från Endor” dratta-på-ändan-formatet taget till sin fulländning.

Filmerna hade förmodligen försvunnit in i glömska, möjligen som underhållande c-filmer, vore de inte gjorda under under ”Star wars”-flagg, vilket förpliktigar.

Den värsta inverkan dessa två filmer har är att de – åtminstone i stunden – får mig att önska ”Stjärnornas krig” aldrig hade gjorts.