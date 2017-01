De nya makthavarna

Det är enkelt att föreställa sig ögonblicket när BMW:s marknadschef reste sig upp i konferensrummet och föreslog sin nya idé:

– Vi tar stora delar av årets reklambudget och lägger den på en manlig Instagramprofil som får sköta marknadsföringen.

Fullständig tystnad. Endast ljudet av brusande mineralvatten. Solbrända styrelseledamöter tar av sig sina lätta metalglasögon och gnuggar sig över näsroten. Mellanchefer i grå säljarkostymer

utbyter blickar som säger ”Har han fullständigt tappat förståndet?”.

Annons X

Olivia Bergman Yrke: Retail/kommunikation på Eytys. Kanaler: Instagramkontot @olivabergman. Antal följare: 11 500. Kända samarbeten: Weekday, Nelly och Dr. Denim. Foto: Joel Rhodin

Idén att flytta företagets marknadsföringsbudget från reklamfilmer och billboardaffischer till den manliga influencern Brian Sacawa blev en succé. Upplägget var enkelt: för att lansera den nya BMW 7-serien skickades Instagramstjärnan på en roadtrip genom Zürich, Milano och München. En resa som dokumenterades i Instagramposter, blogginlägg och Youtubevideor. BMW är inte ensamma: det senaste året har allt fler företag valt att plöja ner sina miljonbudgetar i influencers. British Airways, H&M och Airbnb är bara några företag som satsat på sociala medier-stjärnor i sina reklamkampanjer.

– Word of mouth, rekommendationer från familj och vänner, har alltid varit det mest effektiva kommunikationssättet, säger agenturen United Influencers vd Linda Palmgren. Påverkan är som störst när man är som närmast personen och detta har gjort influencers så stort. Till skillnad från en kändis, som man snarare beundrar, är influencern mer som en kompis.

En influencer har byggt upp sitt eget varumärke genom sociala kanaler. Foto: Joel Rhodin

Forbes rapporterar att företag idag spenderar 255 miljoner dollar på influencers varje månad.

– Influencern underlättar våra val kring vad vi ska köpa, säger Linda Palmgren. Oavsett om det är resor, teknik, möbler eller vad vi ska äta i helgen. De finns med oss i vardagen och de påverkar oss lika starkt som någon ur vänskapskretsen.

Man får inte förväxla influencers med kända personer. Vi brukar skilja på influencers och ikoner.

Klara Kassman Yrke: Konstnär och modell. Kanaler: Bloggen bornandrage.com och Instagramkontot @klarakassman. Antal följare: 11 000. Kända samarbeten: Weekday, Dr. Martens och Nike. Foto: Joel Rhodin

Så vad är skillnaden mellan en köpt influencerpost och att Cristiano Ronaldo poserar med en Tag Heuer på sin Instagram? Linda Palmgren förklarar:

– Man får inte förväxla influencers med kända personer. Vi brukar skilja på influencers och ikoner. En ikon är en person som har framgångar i form av en prestation, man kanske är bra på golf eller framgångsrik skådespelare. Men då har du en fanbase, det är inte vänner på samma sätt. En influencer har byggt sig själv genom sociala kanaler. Det kan exempelvis vara Youtube, Snapchat eller Instagram.

Det är viktigt att anlita influencers som går i linje med företagets varumärke.

Det finns exempel på när samarbeten slagit fel. I höstas gick popsångerskan Little Jinder ut och kritiserade sitt samarbete med H&M. Hon skrev att kampanjen gav henne ”dålig smak i munnen” och att ”pissföretag köper en för att man står för något”. Kort senare avbröt Audi sitt samarbete med programledaren Kakan Hermansson sedan det framkommit att hon skrivit stötande inlägg om polisen på Twitter.

– Du måste vara påläst kring vilka du inleder ett samarbete med, säger Nina Philipson, grundare av Iconic sthlm, en kommunikationsbyrå som representerar profiler och influencers inom både mode och livsstil.

– Det är viktigt att anlita influencers som går i linje med företagets varumärke, säger hon. Mitt råd är att gå via agenturer som har koll på hur en upphandling görs och som har en nära relation med influencern. Då minimerar du risken för oförberedda utspel. Det är också viktigt att skriva avtal för att undvika oklarheter för båda parter.

En influencer ger flera gånger investeringen tillbaka.

Nina Philipson ser en tydlig trend 2017:

– Tidigare har företag fokuserat på antal följare, men trenden går mot att samarbeta med influencers med färre följare som har ett eget uttryck. Det har visat sig ge bättre effekt, ökad trovärdighet och är ett bevis på att företaget har koll.

Cajsa Wessberg Yrke: Illustratör och modell. Kanaler: Instagramkontot @cajsawessberg. Antal följare: 45 000. Kända samarbeten: H&M och RMS. Foto: Joel Rhodin

Det finns pengar att tjäna för sociala medier-profilerna. The Economist rapporterar att Instagramstjärnor med 100 000 följare kan tjäna 44 000 kronor per kampanj och att personer med 500 000 följare kan fakturera 110 000 kronor per samarbete.

– Det är dessutom väl värt investeringarna för företagen, säger Linda Palmgren. En influencer ger flera gånger investeringen tillbaka. Sedan får man ännu större genomslag med ett långsiktigt samarbete. Ett enda inlägg är som att tända ett tomtebloss, det brinner snabbt ut och sedan måste du tända ett nytt igen. Ger du profilen en chans att etablera varumärket i sina miljöer kommer engagemanget från följarna själva och utdelningen blir större.

Bea Hansson Yrke: Influencer. Kanaler: Blogg på Bon.se och Instagramkontot @beahanson. Antal följare: 40 000. Kända samarbeten: Nike och Urban Outfitters. Foto: Joel Rhodin

Har du något exempel på ett särskilt lyckat samarbete?

– Sofi Fahrman och Danske Bank. De ville köpa ett blogginlägg som handlade om hur man lever sina drömmar, exempelvis genom att låna pengar för att köpa hus, och som alltid är det viktigt att det blir trovärdigt för både profilen och kunden. Men det visade sig att blogginlägget, en personlig text om Sofi Fahrmans drömmar om ett hus i Frankrike, blev ett av hennes mest lästa och kommenterade inlägg någonsin.

Frida Vega Salomonsson Yrke: Fotograf på Acne Photographers. Kanaler: Blogg på Bon.se, Instagramkontot @fridavega och podcasten Flora&Frida. Antal följare: 27 000. Kända samarbeten: Vagabond och Nike. Foto: Joel Rhodin

Styling: Julia Stridh Hår & makeup: Galina Nurmi Produktion: Mia von Heidenstam