De levande skräms mer än de döda

Vålnader, dödskallar och skräckfigurer har dominerat som attribut under veckan, tack vare inhämtandet av den irländska och skotska och sedermera amerikanska traditionen Halloween. ”Helgons afton”, som det betyder, anses av vissa ha uppstått i samband med kelternas kontakt med vikingarna. En Halloweentradition bland barn är att iscensätta dessa helgon och dra på sig spökkostymer och gå runt i kvarteret för att be grannarna om godis, liksom små svenska påskkärringar syns göra under tidig vår.

Att tänka på helgon är också vad vi gör idag på Alla helgons dag, Festum omnium sanctorum eller Dominica in natali sanctorum, en kristen högtid som firas till martyrers och helgons ära, och som utan avbrott ingått i det svenska kyrkoåret sedan medeltiden.

Nå, under denna tid då förgängligheten är som mest påtaglig i naturen och mörkret sänker sig finns gott om inspiration för att tänka på både helgon och spöken, döda som levande. För detta finns numera oundgänglig hjälp av SvD:s digitala arkiv som nyligen öppnats, och innehåller mer än en och en halv miljon tidningssidor, från starten 1884 till idag. Fritt att använda för inloggade prenumeranter. I dagens SvD gör Per Gudmundson en djupdykning i arkivet efter pärlor. Sådana finns det i rikliga mängder. ”Somligt av det som skrivits är obegripligt idag, taget ur sitt sammanhang. Annat är pinsamt. Men ett och annat är faktiskt beständigt. Försvaret för nationen och civilisationen löper som en kanske inte röd men dock tråd.”

Apropå försvaret för nationen kommer man osökt att tänka på fantomsmärtor. De uppstår när det värker i en kroppsdel som är amputerad. Smärtan som upplevelse är verklig. Att den felaktigt lokaliseras till en kroppsdel som inte finns, beror på att signaler från de kvarvarande delarna av de amputerade nerverna uppfattas av centrala nervsystemet, det vill säga av ryggmärgen och slutligen hjärnan.

Det svenska försvaret har amputerats till den grad då vi inte på ett trovärdigt sätt kan göra gällande att vi kan bjuda tillräckligt motstånd mot de i högsta grad levande vålnader i vår omgivning som bygger upp krigsförmåga. Fantomsmärtan är verklig. Och de levande är mycket mer skrämmande än någonsin de döda. Idag dricker jag Elvakaffet (svd.se/om/elvakaffet) med stridspiloten och försvarsbloggaren Carl Bergqvist, som är en viktig röst i Sverige för att svensk försvarsdebatt ska ha tillräcklig verklighetsförankring utanför finansdepartementet.

Temat känns igen från förra veckans samtal, då min företrädare Mats Johansson, tillika redaktör för gästledarbloggen Säkerhetsrådet var inbjudan.

På Säkerhetsrådet gästskriver idag Gunnar Hökmark, om rättmätiga frågor avseende regeringens agerande vad gäller Nord Stream, Gazproms gasledningsprojekt i Östersjön. Det är ett projekt som inte kan särskiljas den större bilden. Med Hökmarks ord: ”Det finns inget kommersiellt behov av Nord Stream II, bara ett säkerhetspolitiskt syfte.” Om den större bilden har på senare tid tecknats av bland andra Linda Nordlund och Ivar Arpi. Den säger oss att det är – för att uttrycka det milt – olämpligt att upplåta svenska hamnar till ryska staten.

Tillönskar er en fin helg! Och uppmanar å det bestämdaste att botanisera bland vårt rika utbud på svd.se/ledare. Får jag säga det själv är högerspöken ett sällsynt trevligt sällskap. Allhelgonahelger liksom andra.

