Homosexuell outsider i Trumps ministerkabinett

Newt Gingrich – opponent redan mot Bill Clinton

Newt Gingrich. Foto: Evan Vucci/TT

Newton Leroy ”Newt” Gingrich är 73 år. Han är tidigare kongressledamot i representanthuset mellan 1979 och 1999, där han också var talman. Han konverterade till katolicismen efter att sett påven Benedictus XVI under ett besök i USA. Han är känd för att 1994 skrivit ihop det republikanska valmanifestet ”A contract with America”. Det gav republikanerna majoriteten i representanthuset för första gången på 60 år,

Detta ledde till stora svårigheter för den demokratiska presidenten Bill Clinton då dennes budgetförslag inte blev godkända i någon av kamrarna. Clinton kunde å sin sida lägga in veto mot republikanernas utlovade motioner om omfattande skattesänkningar, en av de tyngsta nyckelpunkterna i Gingrichs program, vilket anses ha bidragit till att Bob Dole misslyckades vinna presidentposten 1996. Gingrich har motsatt sig det federala räddningspaketet om 700 miljoner dollar och har i en av sina många böcker beskrivit illegal invandring som ett av USA:s fem största problem.

Laura Ingraham – tippad som talesperson

Laura Ingraham. Foto: J. Scott Applewhite/TT

I den viktiga rollen som Donald Trumps talesperson i vita huset nämns Laura Ingraham. 53-åringen med polska rötter utmärkte sig tidigt som republikan då hon blev konservativa tidningen The Dartmouth Reviews första kvinnliga chefredaktör. Uppvuxen i Glastonbury, Connecticut har Ingraham berättat att hon mildrat sin tidigare mycket kritiska hållning till homosexualitet sedan hennes bror Curtis kämpat mot aids. Hon anser dock ännu att äktenskapet är till för man och kvinna.

Redan i slutet av 1980-talet tillhörde hon kretsen kring Ronald Reagans talskrivare. Efter juristexamen har hon bland annat jobbat som biträde åt domare Ralph K Winter i New York och åt Högsta domstolens Clarence Thomas. Ingraham har även jobbat som advokat åt den välkända New York-firman Skadden, Arps, Salete, Meagher & Flom. Hon fick stor uppmärksamhet efter att ha poserat i en he New York Times Magazine under rubriken ”Unga konservativa”.

Laura Ingraham har på senare tid mest gjort sig känd som en framgångsrik programvärd både inom radio och tv. 2013 rankade den konservativa tidningen Newsmax henne bland de 25 mest inflytelserika kvinnorna inom det republikanska partiet.