De har skrivit sämst om sex

De som har chansen att hedras med den tveksamma äran som är tidskriften The Literary Reviews "Bad sex in fiction"-pris i år är Ethan Canin för "A doubter's almanac", Tom Connolly för "Men like air", Erri De Luca för "Dagen före lyckan", Janet Ellis för "The butcher's hook", Gayle Forman för "Leave me" och Robert Seethaler för "Tobakshandlaren", skriver The Guardian.

Författare som Ian McEwan, Eimear McBride och Jonathan Safran Foer var också på förslag, men lyckades inte riktigt uppnå de svindlande höjder av dåligt litteratursex som The Literary Review eftersöker.

Priset instiftades för 24 år sedan i syfte att uppmärksamma och motverka dåliga sexskildringar i modern litteratur.

Vinnaren utses den 30 november.