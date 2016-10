De här deltar i slaget om Mosul

Irakiska armésoldater, fotograferade i onsdags i utkanten av Mosul. Foto: AP

Milisgrupper

En brokig skara som organiseras under paraplyet Folklig mobilisering, al-Hashd al-Sha'bi. Väpnade, mestadels shiamuslimska grupper som i många fall får stöd av Iran. Miliserna har också stöd av regeringen i Bagdad och har deltagit i militära insatser mot andra städer som kontrollerats av IS. Flera av shiamiliserna har tidigare begått grova övergrepp i samband med operationer mot IS-kontrollerade sunnidominerade städer, något som fått människorättsgrupper att slå larm. Iraks premiärminister Haider al-Abadi har lovat att shiamiliserna inte ska gå in i själva Mosul i samband med offensiven mot IS.