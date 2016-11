De ger mest skräck för pengarna

Zmarta har räknat samman det totala antalet minuter skräckfilm i utbudet hos respektive tjänst, och sedan delat detta med månadskostnaden.

Netflix har över 130 skräckfilmer i sitt utbud med en sammanlagd speltid på 12 670 minuter, vilket ger 128 minuter skräck per krona – betydligt mer än tvåan Viaplay med 74,3 minuter per krona. På tredje och fjärde plats hamnar C More Play och HBO Nordic med 70,3 respektive 14,2 minuter.

I dag betalar hela 38 procent av svenskarna för strömmad film på nätet, enligt rapporten "Svenskarna och internet 2016".