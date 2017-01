Det rasande begäret efter liv. Noveller

I sin första novellsamling, ”Tonar ut i vitt” från 2012, skildrade Lotta Muth människor som gått vilse i sina brister och blivit så suddiga i konturerna att de verkade lösas upp inför läsarens blick. Ändå blev de inte svåra att greppa, utan kröp in under huden. Gestalterna i hennes andra novellsamling är mer excentriska, men även de befinner sig i mentala gränsland, nära den brytpunkt där någonting måste rubbas. Det kan handla om en möhippa som går överstyr, eller ett äkta par som obönhörligt glider bort från varandra under sin vistelse i sommarstugan.

I titelnovellen kan fattigpensionären Inga-Lill inte låta bli att spendera all sin inkomst på alkohol. Hennes lunk mellan Systemet och lägenheten är rutinartad, tills en skyltdocka får liv och vill lära sig människornas språk. Detta begär efter liv märks även i de andra novellerna – en längtan efter mer liv, rikare liv, att det riktiga livet ska ta fart.

Affärsmannen Tom i ”Den stora bergsguden” följer motvilligt med sin fru på en gruppresa till Alperna, där den pittoreska miljön inger honom känslan av att vistas i ett vykort. Guiden förväntar sig att alla deltagare ska lyda instruktioner, men Tom har ingenting till övers för en beskäftig biolog som vill få honom respektera naturen. Den till synes oviktiga trätan växer sig allt större. Novellen är samlingens allra roligaste, tack vare sitt lekfulla bildspråk och situationernas absurditet.

I centrum för ”Älskad” står Monica, vars son försvann för många år sedan. Hon har aldrig fått klarhet i vad som egentligen hände – en olycka där kroppen inte gick att hitta, en kidnappning eller ett kallblodigt mord? Barnets pappa har gått vidare och orkar inte längre tänka på vad som kan ha hänt, men Monica väntar enträget på att hennes son ska komma hem igen. Hon söker efter hans ansiktsdrag hos alla pojkar hon möter. När han inte dyker upp tar hon till slut saken i egna händer.

Den längsta novellen, ”Tiggare”, inleds med att Martina går förbi en EU-migrant, för att sedan skildra hennes eget arbetsliv som tiggande telefonförsäljare. Jobbet var menat som en tillfällig lösning, men sju år senare sitter hon fortfarande där, med headset och ändlösa nummerlistor. På sistone har hennes försäljningssiffror, och därmed hennes provision, dalat i botten. Hon är utled och missnöjd med organisationen, men mest av allt hyser hon agg mot sin närmaste chef. När han ska bytas ut får Martina veta att det är hon som ska ersätta honom och lockad av maktens sötma genomgår hon en inre transformation, som bara kan sluta i katastrof.

Den ingående skildringen av telefonförsäljarens tillvaro är naket allvarlig. Martina undrar hur hon ska kunna stretcha ”en kropp som ingenting känner”. Hon dör inombords, en minut i taget, omgiven av arbetskamrater som liknar sminkade lik i lysrörsljuset. Förutom vissa övertydligheter präglas Muths stil av en nästan genomskinlig klarhet. Formuleringarna smälter samman med själva berättelsen, snarare än att ställa sig i vägen.

Under de senaste decennierna har korta och tillspetsade noveller fått stort genomslag. Omvälvande skeenden och extrema karaktärsdrag får några få sidor på sig att verka, vilket är väldigt effektfullt, men en smula avtrubbande i längden. Internationellt är Claire Castillon ett av de främsta exemplen, men trenden märks även i Sverige. Muths debutbok var ett exempel på novellistik som inte spetsade till och braskade på. Istället arbetade den med små, långsamt framväxande förändringar och hittade spänningen i det till synes oviktiga.

I jämförelse med debuten är ”Det rasande begäret efter liv” något slätstruken, kanske just för att berättandet har blivit snabbare och mera effektsökande. Flera noveller avslutas med övernaturliga nödlösningar, som egentligen inte hade behövts. Det är fortfarande i sina beskrivningar av en laddad vardag som Muth är allra starkast.