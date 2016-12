En ”mänsklig härdsmälta”. Så beskrivs tisdagens slutstrider i Aleppo där kvinnor och barn sköts ihjäl i sina hem trots omvärldens raseri. Nu är striderna över, enligt Ryssland. Men grymheterna väntas fortsätta och stadens civila fruktar morgondagen. Detta är ett krig där brutalitet blivit normalitet då straffriheten är total.

Civila lämnar östra Aleppo. Foto: AP

GENÈVE Vid 21-tiden på tisdagskvällen meddelade Ryssland att striderna i östra Aleppo upphört, att eldupphör utlysts och att rebellerna ska evakueras efter drygt fyra års krigande om staden. Syriens president Bashar al-Assad har därmed vunnit sin största seger sedan kriget startade för snart sex år sedan.

Men till vilket pris? Tungsinta FN-talesmän berättade tidigare på dagen om godtyckliga avrättningar som får den mest härdade att rysa.

Under slutstridens senaste dagar har 82 civila dödats, bland dem 11 kvinnor och 13 barn. Flera sköts ihjäl på nära håll när regimstyrkor och miliser trängde sig in i deras hem. Andra träffades av dödande kulor på öppen gata när de försökte fly. Över hundra barn som kommit ifrån sina föräldrar i kaoset satt i timmar instängda i en byggnad – under full beskjutning av regimstyrkorna. ”Situationen är apokalyptisk”, viskade tandläkaren al-Nasr på Skype med ansiktet gråblekt av skräck.

De civila som finns kvar inne i östra Aleppo fruktar nu soluppgången. När den syriska regimen återtar kontrollen över staden löper de risk att fängslas, torteras eller dödas av regimen och dess ökända miliser. Den mänskliga härdsmältan riskerar att fortsätta. Särskilt gäller det vårdpersonal och volontärerna i Vita Hjälmarna som dödsföraktande räddat skadade i ruinerna – men ses som fienden av regimen.

Många röster har tystnat det senaste dygnet. Vart tog de vägen? Lever de fortfarande?

Under de senaste dagarna har flera av dem lagt ut horribla bilder och ångestfyllda rop på hjälp på sociala medier – men många röster har tystnat det senaste dygnet. Vart tog de vägen? Lever de fortfarande? Från sjuåriga Bana Alabed, som blivit världsomtalad då hon twittrat inifrån Aleppo genom sin mamma Fatemah som är engelsklärare, hördes på tisdagskvällen ingenting. Jag läser hennes senaste tweet, skickat vid lunchtid från något gömställe under jord. ”Detta är min sista stund att leva eller dö. Min pappa är skadad nu. Jag gråter.”

Hur är detta vedervärdiga dödande möjligt?, tänker jag. Rusa in i hus och skjuta barn på nära håll. Prickskjuta kvinnor och handikappade åldringar som flyr över gatan. Bränna tonåringar levande. Hur kan sådant ske? Något klingar bekant, obehagligt bekant.

Precis så gick det till under folkmordet i Rwanda. Jag rapporterade inifrån kriget 1994, då tutsigerillan slogs mot hutunationalister som dödade upptill 800 000 människor. Under resan genom detta dödens landskap minns jag särskilt två tillfällen som för tankarna till tisdagens Aleppo. Det ena är kyrkan i Nyarubuye dit hundratals kvinnor och barn tagit sin tillflykt – men dödats med machetes och automatvapen. Kropparna låg staplade i förruttnande högar i hettan. Det andra är husen i staden Gitarama där vi fann kvinnor och barn liggande på marken med halsarna uppskurna medan maten fortfarande kokade på spisen. De hade avrättats efter en rasande snabb slutoffensiv. Ofattbara scener med oskyldiga civila som offer – precis som 2016 års östra Aleppo.

Så ser det ut i fruktansvärda krig, där alla på motståndarens territorium betraktas som fiender som måste bekämpas och utplånas. Men brutaliteten förvärras och blir en sorts normalitet när straffriheten är total – som i Syrien sedan snart sex år tillbaka. Ingen ställs inför rätta, ingen avkrävs ansvar, ingen straffas.

Otaliga gånger har FN:s säkerhetsråd uppmanats att ta krigsförbrytelserna till Internationella brottmålsdomstolen i Haag. FN har drivor med dokumentation om krigsbrott i Syrien och namnlistor med personer som utpekas som ansvariga. Men för att ta detta till domstolen krävs enighet i säkerhetsrådet – och Rysslands och Kina sätter käppar i hjulet med sin vetorätt. Därmed har det blivit tvärstopp för möjligheten att straffa och skipa rättvisa, och FN står handfallet.

Dagens skräckrapport inifrån Aleppo – som riskerar att upprepas i andra syriska städer – drivs därför av en hemsk övertygelse bland många stridande. Man kan bekymmerslöst utföra krigsbrott och skjuta kvinnor och barn eftersom man ändå aldrig hamnar bakom galler.