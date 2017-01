”De borgerliga röstade nej till Sveriges modell”

Marita Ulvskog Foto: Fredrik Persson/TT

REPLIK | ARBETSMARKNAD

Än en gång har de borgerliga svenskarna i Europaparlamentet visat att de gärna säger ett, men gör något helt annat. I ett inlägg på SvD Debatt 22/1 utger Gunnar Hökmark (M) sig själv för att värna Sveriges bästa och den svenska kollektivavtalsmodellen.

Men när han och hans borgerliga kolleger förra veckan hade chansen att rösta för att människors grundläggande sociala trygghet ska väga lika tungt som de ekonomiska fri- och rättigheterna i EU, kort sagt att stå upp för den svenska modellen, då valde de borgerliga att rösta nej.

Nej till schysta villkor, nej till att svenska löner ska gälla i Sverige och nej till att försvara den svenska kollektivavtalsmodellen.

Hur går detta ihop?

Gunnar Hökmark förklarar det med att det skulle innebära en harmonisering av alla EU-länders arbetsmarknad, lönesättning, sociala trygghetssystem och föräldraledighet. Var han får det ifrån är för mig ett mysterium.

Förslaget om ett socialt protokoll som röstades igenom, trots de svenska borgerliga ledamöternas motstånd, rymmer inte ett ord om harmonisering. Det handlar om att stärka respekten för grundläggande fackliga rättigheter och att säkerställa EU-ländernas möjlighet att garantera att alla arbetstagare i ett land behandlas lika.

I Sverige betyder det att svenska kollektivavtal ska gälla, oavsett var arbetstagarna kommer ifrån. Men, det är klart, för Gunnar Hökmarks vänner är det smidigare att som nu ha tillgång till billig arbetskraft runt hörnet. I EU-länder där usla arbetsvillkor och på gränsen till svältlöner fortfarande är legio.

Ett grundläggande skyddsnät ger bättre villkor för arbetstagare i alla länder. Och ett ”race to the top” istället för som nu ett ”race to the bottom” skulle gynna svenska företag och skapa en sundare konkurrens inom EU.

För oss socialdemokrater är det självklart att stå upp för ett mer socialt Europa. Med ett socialt protokoll skyddar vi den svenska kollektivavtalsmodellen samtidigt som vi garanterar respekten för grundläggande mänskliga rättigheter. Sist men inte minst säkerställer det att all den politik som vi har gemensam inom EU görs mer ansvarsfull.

Marita Ulvskog (S)

delegationsledare för S i Europaparlamentet