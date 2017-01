De blir årets nya stjärnor

Nästa generation skådespelare är redo att ta över och bli Hollywoods nya superstjärnor – oftast som superhjältar. Israeliska Gal Gadot har stor potential att bli årets mest omtalade seriefigur. I sommar axlar hon nämligen manteln som Wonder Woman i något så ovanligt som en superhjältefilm med en kvinnlig huvudroll. Rollfiguren dök upp i "Batman v Superman: Dawn of justice" redan förra året. Filmen fick ljummen kritik, men flera recensenter ansåg att Gadot var filmens behållning och hon nominerades till ett Critics Choice-pris.

20-årige britten Tom Holland nämns på nästan alla listor över årets mest lovande skådespelare. I sommar drar han på sig de röda trikåerna i ännu en omtolkning av Marvels klassiska superhjälte i "Spider-Man: Homecoming". Publiken fick en försmak förra året då Holland debuterade som den snabbkäftade tonårsspindeln i "Captain America: Civil war" och han hyllades då för sin insats. Holland är dessutom aktuell i medeltidshistorien "Pilgrimage" och i kostymdramat "The current war" tillsammans med bland andra Benedict Cumberbatch.

Bland årets hetaste skådisnamn finns inte bara färskingar. Tessa Thompson har klättrat uppåt på rollistorna i några år nu, bland annat i "Selma" och "Creed: The legacy of Rocky". Hennes stora genombrott kan ske 2017 efter en roll i den populära HBO-serien "Westworld". I år spelar hon mot Natalie Portman i kommande science fiction-dramat "Annihilation" – och som superhjältinna i Marvels nya film om Thor.

Mycket talar också för att det är Bill Skarsgårds tur att erövra Hollywood efter storebröderna. Svensken spelar både den onde clownen Pennywise i nya filmatiseringen av "Det" och kung Filip II av Spanien i den habsburgska äventyrsfilmen "Emperor".

Det största mysteriet i musikvärlden just nu stavas HER. Många spetsade öronen när hennes atmosfäriska r'n'b-EP "Volume 1" dök upp i höstas, men skivbolaget höll hennes identitet hemlig. Nu spekuleras det vilt om vem hon är. Mest av alla spekulerar Alicia Keys och Wyclef Jean – som passande nog ligger på samma skivbolag. Enligt nätdetektiver är det den 19-åriga artisten Gabi Wilson som döljer sig bakom namnet. Om pr-kuppen lyckas visar sig, men sajter som Billboard och Hype Beast rankar henne som en av årets mest lovande artister.

Förväntningarna är höga även på 21-åriga r'n'b-sångerskan Kehlani. För två år sedan fick hon stor uppmärksamhet för sin mixtape "You should be here". Sedan dess har hon legat relativt lågt. men i somras fick hon sin största hit hittills när hennes "Gangsta" ackompanjerade superhjältefilmen "Suicide squad". Debutalbumet "Sweetsexysavage" kommer i slutet av januari.

Ett svenskt namn att lägga på minnet – om man inte redan gjort det – är Albin Lee Meldau, tidigare sångare i bandet Magnolia. Förra året gjorde göteborgaren solodebut med ett knippe vemodiga singer-songwiter-låtar på ep:n "Lovers EP" och han är nominerad till en Grammis för bästa nykomling.