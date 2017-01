9 november 2016 Foto: Kirsty Wigglesworth

En aspekt på dagens amerikanska presidentinstallation är fem år gammal.

Den tidigare domaren i högsta domstolen David Souter (utnämnd av George HW Bush 1990 och pensionerad sedan 2009) sa 2012 i en diskussion arrangerad av University of New Hampshire Law School att demokratin i USA kan gå förlorad om medborgarna lyssnar på en politiker som säger ”ge mig all makt och jag ska lösa problemen ”.

Hans oro gällde medborgarnas kunskap om samhällsfrågorna. Om den inte finns i tillräcklig usträckning kan det gå så illa att demokratin dör.

That is the way democracy dies. And if something is not done to improve the level of civic knowledge, that is what you should worry about at night.

Så dör demokratin. Medborgarna måste bli bättre informerade.

Hur väl informerade var de amerikanska väljarna den 8 november förra året?