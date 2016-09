David Cameron lämnar parlamentet

Han har suttit som ledamot för Witney i Oxfordshire. Hans avgång kommer att tvinga fram ett nytt val i valkretsen. Han har tidigare sagt att han skulle behålla sin plats till nästa val.

David Cameron avgick som premiärminister tidigare i sommar efter att Storbritannien röstat för att lämna EU.

David Cameron to quit as Tory MP for Witney - BBC News

Chris Ship, politisk redaktör på ITV, skriver på Twitter:

BREAKING: Just interviewed David Cameron. He is RESIGNING as an MP with immediate effect