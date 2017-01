Under onsdagen passade Lekman också på att släppa singeln "What's that perfume that you wear?", där han har samplat Ralph MacDonald's calypso-doftande låt "The path", från 1978.

35-årige Jens Lekmans kommande album blir uppföljaren till 2012 års "I know what love isn't". I vår åker han på turné och besöker bland annat Stockholm, Uppsala, Malmö, Örebro och Göteborg under april månad.