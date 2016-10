Utanför Cosmopolitan i Las Vegas, där Bob Dylan spelade igår. Foto: TT

Bob Dylan har fortfarande inte sagt ett ljud om att han är årets Nobelpristagare i litteratur. Eller har han det? I går kväll spelade han på Chelsea Theatre i Las Vegas och även om Dylan knappast är känd för att säga så mycket på scen så kanske några ändå hade väntat en kommentar. Faktum är att han knappt sa ett ord under hela föreställningen, enligt The Guardian.

Inget blev sagt och någon pressrelease har inte synts till. Om inte den sista låten ”Why try to change me now”, en Frank Sinatraklassiker, är själva uttalandet?

Dylan sjöng:

”Don't you remember

I was always your clown

Why try to change me now

Don't you remember

I was always your clown

Why try to change me

Why try to change me now”.

Han spelade också sina egna låtar och det är klart att en del titlar kan tolkas som en Dylan som ler i mjugg. Som ”It’s all over now, baby blue” och ”Simple twist of fate”.

På Bob Dylans hemsida är det också helt tyst. Där finns i stället rubriker som ”Bob Dylan on Muhammad Ali” och ”Can you sing as well as Bob Dylan?”. Skivbolaget Columbia Records har sagt att det kommer ett pressmeddelande ”inom kort”. Men ännu har inget synts till.

Det finns de som spekulerar om att Dylan själv inte vet om att han fått priset. Det är nog helt osannolikt, men han kanske inte vet om han vill åka till Sverige och ta emot det. När han fick Polarpriset 2000 tyckte många att han såg så sur ut och inte bjöd ens på ett litet leende. Faktum är att han mest av allt såg obekväm ut, som om han ville krypa ur sin egen kropp. Han trivdes helt enkelt inte.

Journalister trivs han heller inte med. Så den uppståndelsen på Nobelfesten i Stockholm den 10 december kanske han vill vara utan. Redan tidigt visade Dylan vad han tyckte om journalister. När radioprataren Klas Burling den 29 april 1966 gjorde en intervju med Dylan ville han nog försvinna från denna värld efteråt. Dylan blev provocerad och ironiserade över att svenskar är intelligenta och att han själv är svensk ursprungligen.

Det gick bättre när Aftonbladets Jens Peterson intervjuade Dylan 1997. Då pratade de även om Nobelpriset. Dylan kommenterade att han blivit föreslagen som Nobelpristagare: ”Ja, det är synd att jag inte fick det. Ärligt talat, jag vet inte riktigt vad det är. Jag vet att det anses vara en ära att få det. Nobel? Var det inte han som uppfann dynamiten?”

Det spekuleras också att Dylan inte vill stå framför kungligheterna och resten av publiken och hålla tal. Men det är nog inga problem. När han 2015 mottog MusiCares Person of The Year talade i 30 minuter. Han berättade om sina låtar, artister han influerats av, hyllade Jimi Hendrix, Johnny Cash och Joan Baez. Hans slutord löd:

”I'm going to get out of here now. I'm going to put an egg in my shoe and beat it. I probably left out a lot of people and said too much about some. But that's OK. Like the spiritual song, 'I'm still just crossing over Jordan too.' Let's hope we meet again. Sometime. And we will, if, like Hank Williams says, "the good Lord willing and the creek don't rise.” Hela talet finns här.

Dylan har alltså mycket att fundera över. Kanske tänker han på en av sina bästa låtar, ”Like a rolling stone”, och textraderna:

”How does it feel?

How does it feel

To be on your own

With no direction home

A complete unknown

Like a rolling stone”.