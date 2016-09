Därför sparar hushållen jättebelopp: ”Känner sig tvungna”

Usel ränta på sparkontot får hushållen att tycka att det är ofördelaktigt att spara just nu. Ändå är det just det vi gör: öser in pengar på sparkonton.

– Hushållens höga sparande beror snarare på att de känner sig tvungna att spara, än att de faktiskt vill det, konstaterar Tor Borg, chefsekonom på SBAB.