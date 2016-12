Det finns logiska skäl till börsuppgången och dollarförstärkningen efter Donald Trumps valseger. Men samtidigt som USA närmar sig maktövertagandet den 20 januari ökar insikten om risken för bakslag, skriver SvD:s New York-korrespondent i en analys.

NEW YORK Prognoser före valet om marknadskaos och dollarkrasch förvandlades efter Donald Trumps otippade valseger den 8 november till börsrally och en dollar som är på god väg komma ikapp euron.

Det kan verka märkligt. Inte minst mot bakgrund av att Trump gått till val på hot om handelskrig och upprivna frihandelsavtal. Han har, innan han ens tillträtt, lyckats skaka om ett halvt sekels amerikansk-kinesiska diplomatiska relationer genom ett telefonsamtal med Taiwans president Tsai Ing-wen. Och via Twitter försökte Trump i tisdags helt sonika avboka en ny version av presidentflygplanet Air Force One från Boeing för påstådda 4 miljarder dollar.

(Det är oklart varifrån Trump hämtat siffran, den budgeterade kostnaden för en ny Air Force One är 2,87 miljarder dollar för tidsperioden 2015-2021 enligt Reuters).

Boeing is building a brand new 747 Air Force One for future presidents, but costs are out of control, more than $4 billion. Cancel order!