Bob Dylan och Joan Baez Foto: David Magnus/REX/IBL

Murarna mellan det som kallas populärkultur och finkultur är inte nedrivna. I alla fall inte i den utsträckning jag inbillade mig. Eller, rättare sagt, dessa två ytterligheter behöver ständigt nya ritningar och just nu var det oerhört länge sedan vi pratade om hur de ska behandlas. Nobelpriset i litteratur som tilldelades sång- och dansmannen Bob Dylan är ett ypperligt tillfälle för en sådan diskussion. Den har, som knappast någon har kunnat undgå, redan satt igång. Och ingen – inte riktigt jag heller, förstås – vet exakt hur vi ska handskas med den.

Samtidigt som Bob Dylan för tjugo år sedan publicerade sin sista – eller man bör kanske för ordningens skull ändå säga senaste – obestridligt mästerliga text (”Not dark yet” på albumet ”Time out of mind”) var vi många som hade fullt upp med att vråla att det var hög tid att ta populärkulturen på allvar. I dag är det ett föråldrat mantra som mest låter fånigt. För vi fick ju som vi önskade. Eller?

Här sitter vi med Melodifestivalen, familjen Kardashian, Max Martin och Paradise Hotel och de tas alla – beroende på vem du frågar – på djupaste allvar. Fint så. På sätt och vis. Klyftan mellan det traditionsenligt fina i kanten – ”den dokumenterat viktiga konsten” – och det fula – ”trivialt trams men som i händerna på rätt samtidstolkare säger massor om vår tid” - har aldrig varit mer bråddjup. Det ena må vara modernt, smart eller både och men det andra är bildat och akademiskt kravmärkt.

Annons X

Så det som faller, knappt synligt för det mänskliga ögat, mellan de finaste och fulaste stolarna är, well, den finkulturella populärkulturen. Bob Dylan är ett utmärkt exempel på den.

Två författare som upprepade gånger har nämnts som Nobelpriskandidater, Ian McEwan och Margret Atwood, har i sina senaste respektive romaner valt att briljera och leka med sina enorma litterära historiekunskaper med mängder av små referenser till, i synnerhet, Shakespeare. Gemene litteraturkritiker blir alltid alldeles sprallig av detta ty då får ju hen också briljera.

Då är kritikern bildad, fin och intelligent, den som vet lika mycket om popmusik och dess lyrik är däremot blott en nörd.

Någonstans däremellan befinner sig Bob Dylan: precis mellan finaste forskning i tweedkavaj och nidbilden av en närsynt vuxen herre med en Jolt Cola framför setlists på datorn i mammas källare.

Men sedan början av 1990-talet har Bob Dylan alltmer gjort precis som McEwan eller Atwood och lånat samt refererat till uråldrig amerikansk musik i sina mest ursprungliga former: folksånger, blues, bluegrass och showtunes från tiden innan det fanns maskiner att spela in dem med. Någon som ägnar fyra år i dammiga arkiv för en avhandling om, säg, Joseph Conrad får fina hattar och möts med vördnad. Nobelpris eller ej: bilden av dylanologen förblir ett ohälsosamt freak med för mycket fritid.

När jag efter nyheten om Nobelpriset i litteratur satte mig och läste ett urval av Bob Dylan-texter – utan någon musik eller röst som ackompanjemang – så reagerade jag både överraskande snabbt och ofta på hur jag kan så många av dem utantill, hur jag med jämna mellanrum citerar dem och också hur många fulländade egna noveller han har tonsatt. Ju mer jag läser och kastar mig mellan faser i Dylans fortfarande pågående livsverk framstår Akademiens val som så självklart.

Bob Dylans enda eventuella problem är att han är ett begrepp, nästan en seriefigur, en av det förra seklets största och sedan femtio år tillbaka mest omhuldade artister. Och möjligen betyder den här utmärkelsen därför absolut ingenting för honom. Men för mig betyder den nog mer än jag vill erkänna: Jag blir innerst inne genuint glad av att poplyriken av en tongivande avsändare ställs jämte traditionell poesi. Det är ju precis där väl valda delar av den bör stå. Philip Larkin och Nas hör hemma under varsin bokstav i exakt samma hylla.

”I tried to be the Fred Astaire of words”, skrev en gång en brittisk kompositör och textförfattare som också hade läst sin Dylan mer än noggrant. Och i den formuleringen - som verkligen hade kunnat vara Bob Dylans egen – ryms egentligen allt man behöver veta. Jag hade velat använda uttrycket ”ord och inga visor” här i den allra sista raden, men jag tror att den stulna liknelsen i förra stycket räcker mer än väl. Så många ville vara språkets Fred Astaire. Men ingen har som Bob Dylan varit kapabel att till synes utan ansträngning låta sina ord, sitt språk, just glida över metaforernas dansgolv hela vägen in i evigheten.