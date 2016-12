Danska ungdomar dricker i särklass mest: ”Unika”

Kristine Thomsen demonsterar ett par alkoglasögon som motsvarar hur det känns att ha 0,5 promille i kroppen. Foto: Daniel Nilsson

KÖPENHAMN Negan Rasoulinia vacklar ostadigt fram på den snitslade vägen och välter en av de utställda konerna. Hon ser hjälplöst berusad ut. Men klockan är bara elva en måndagsförmiddag i lunchmatsalen på KVUC, en ungdomsutbildning mitt i Köpenhamn och de stora dykarglasögonen som Negan har satt på sig är inställda på att motsvara 0,5 promille. Det är glasögonen som gör att det är svårt att gå rakt.

– När du vanligtvis dricker alkohol under en kväll, hinner hjärnan kompensera och därför märker du inte promillehalten på samma sätt, säger Kristine Thomsen från AlkoTalk när hon hjälper Negan av med glasögonen.

Negan själv är överraskad över hur påverkad hon blev och berättar att när hon var mellan 16 och 18 år drack hon ganska intensivt som alla hennes vänner.

– Erfarenheterna från den tiden gör att jag nästan helt slutat. Numera dricker jag hellre en kopp te med en väninna än en öl.

För danska ungdomar dricker. Mycket. Enligt undersökningen ESPAD (European School Survey on Alkohol and Other Drugs), som började sina mätningar 1995 har de danska 15–16-åringarna sedan dess varje år hamnat som nummer ett på listan över 35 europeiska länder.

Av 15–16-åringarna uppger 9 procent av svenskarna att de varit fulla senaste månaden – medan 32 procent av danskarna uppger samma sak.

Danskarna kombinerar den nordiska traditionen för fylla på helgen, med den sydeuropeiska där man gärna ta ett glas vin i vardagen.

– Danska ungdomar särskiljer sig när det gäller hur mycket man dricker när man dricker. När man dricker så är det först och främst för att bli väldigt berusad, berättar Kit Broholm, chefskonsult för alkoholområdet vid danska Sundhedsstyrelsen.

Albert Rischel,18 år, ska gå en bana med ett par glasögon som motsvarar 0,5 promille, samt äta godis som innehåller alkohol och därefter blåsa i en alkomätare. Foto: Daniel Nilsson

För i det Danmark som gärna hyllar sitt frisinne är, alkoholen närvarande i alla delar av samhället. Kit Broholm säger att danskarna är unika i Norden genom att man kombinerar den nordiska traditionen för fylla på helgen, med den sydeuropeiska där man gärna ta ett glas vin i vardagen. Åldersgränsen är 16 år för köp av öl och vin, 18 år för starksprit. Det innebär att drickandet också blivit en del av gymnasieskolans sociala liv med många arrangemang där alkohol serveras.

– Alkoholen blir konkurrensfördel mellan skolorna, ett sätt att locka till sig elever. Har en skola en ”bra” fredagsbar, så vill ungdomarna gå där, säger Kit Broholm.

Inne på KVUC har matsalen börjat fyllas av hungriga elever. Artonårige Albert Rischel har redan ätit och verkar pigg, även om han har en intensiv helg bakom sig. Precis som varje vecka.

– Vi i klassen brukar börja på torsdagarna vid 12-tiden med öl i Kongens Have, sedan går vi på klubb på kvällen. På fredagen är det bar på skolan och man festar vidare på pubar och värdshus tills lördag morgon. På lördagskvällen fortsätter man på nya barer, och på söndagen kurerar man baksmällan, säger han skrattande.

Foto: Daniel Nilsson

Det blir som oftast en helg med 20–30 ”genstande”, ett danskt måttsystem för enheter alkohol. En genstand motsvarar 1 öl, ett glas vin eller 4 cl starksprit. Danska Sundhedsstyrelsen rekommenderar att män på en vecka inte dricker mer än 14 genstande, och kvinnor inte mer än sju.

– Sådana gränser bryr man sig inte om när man är arton år, säger Albert. Han har höga betyg, hundra procentig närvaro på lektionerna och kommer aldrig för sent. Så varför ska han sluta dricka, frågar han kampanjmedarbetarna från AlkoTalk.

– Jag menar, ska jag sluta dricka får ni först uppfinna en ny social gemenskap. Det är ju såhär vi danskar umgås. Dricker man inte, får man inte vara med, säger han, men erkänner att alkoholvanorna trots allt börjar märkas.

– Förr kunde vi vara två kompisar som delade på en vodkaflaska, nu behöver vi varsin för att kunna känna något.

Hans erfarenhet är inte unik för de två kampanjmedarbetarna från AlkoTalk, Jane Gade och Kristine Thomsen. Varje vecka är de i matsalen för att prata med ungdomarna och väcka tankar om alkohol och dess konsekvenser. Med en skål chokladgrodor och promilleglasögonen som dragplåster, är det många som stannar till för att prata eller ställa frågor.

– Ungdomar är oerhört öppna om alkohol, och hur mycket de dricker, så vi har många goda, djupa samtal. Vårt jobb är inte att moralisera, vi vill bara att de ska reflektera över sitt beteende, säger Jane Gade.

Kristine Thomsen och Jane Gade åker runt till olika skolor i Köpenhamn för projektet AlkoTalk och låter ungdomar får berätta om sina alkoholvanor. Foto: Daniel Nilsson

Sundhedsstyrelsens mätningar visar att hela befolkningens alkoholintag trots allt har fallit de senaste åren. Det går troligen inte att klara av de krav som samhället ställer på prestation, samtidigt med ett såpass högt alkoholintag, menar Kit Broholm. Och det är oerhört viktigt att de vuxna, föräldrarna, visar vägen om man ska kunna förändra ungdomarnas beteende.

– Vi vet ju att alkoholkulturen smittar. De barn som dricker mest, kommer från de kommuner, de familjer som dricker mest. I Danmark har vi haft en tradition av att se alkoholintag som något privat, men det är det ju inte. Om föräldrar dricker mycket, drabbar det många, inte minst barnen, säger hon.

För Albert Rischel är det inte särskilt viktigt vad hans föräldrar säger om hans alkoholvanor. Han har ju sett hur de gör.

– Mina föräldrar, speciellt min mamma har druckit jättemycket när hon var yngre. Hur ska de kunna säga något, när de själv gjort samma sak?

Danska ungdomar och alkohol Åldersgränser för köp av alkohol, infördes 1998, och var inledningsvis 15 år. Den blev 2004 höjd till 16 år för öl och vin, och 2010 till 18 år för alkohol över 16,5 procent. ESPAD-undersökningen görs vart tredje år, senast 2015 bland 15–16-åriga. Projektet Alkotalk finansieras av TrygFonden och drivs av Fonden Lænkeambulatorierna i Danmark. I Alkotalk kan man få samtal och kontakt bland annat via Facebook och Skype samt ute på skolorna. Tanken är att projektet skal utgöra grunden i ett nationellt system för unga med skadlig konsumtion av alkohol.