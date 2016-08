Den danske statsministern och hans minoritetsregering har det tufft Foto: Liselotte Sabroe

Folketingets vagthunde, de såkaldte Statsrevisorer, øger nu presset på skatteminister Karsten Lauritzen (V) efter de mange skandalesager i Skat. Statsrevisorerne overvejer at indkalde ministeren til et særligt samråd for første gang i 27 år.

De seks statsrevisorer er Peder Larsen (SF), formand, Henrik Thorup (DF), næstformand, Klaus Frandsen (R), Lennart Damsbo-Andersen (S), Lars Barfoed (K) og Søren Gade (V).

Det berättade Berlingske häromdagen.

Annons X

Bakgrunden till detta är att det danska skattverket (Skat) misslyckats med att driva in den skatt på utdelningar och kapitalvinster som man skulle ha tillfört statskassan.

Statsrevisorerne, der udpeges af Folketingets partier, hæfter sig ved, at det nu er næsten et år siden, at Karsten Lauritzen som nytiltrådt skatteminister lancerede den storstilede plan »Skat ud af krisen«, som skulle bringe det hårdt kritiserede Skat på ret køl. Imens er skandalerne om svindel med udbytteskat og det kuldsejlede EFI-system kun vokset, og de to sager ser hver især ud til at koste statskassen et tocifret milliardbeløb.

Jag känner inte till detaljerna i denna fråga men att döma av de danska medierna är detta just nu den största frågan vid sidan om spekulationer om ett nyval senare i höst.

Med mina svenska ögon är det intressant att notera vilken betydelse de danska riksrevisorerna tillmäts – och hur annorlunda den danska konstruktionen är.