Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson träffar sina nordiska kollegor på ett hotell på Arlanda. Från vänster Norges invandrings- och integrationsminister Sylvi Listhaug, Finlands inrikesminister Petteri Orpo, Islands departementchef på inrikesministeriet Ragnhildur Hjaltadóttir (skymd) Morgan Johansson (justitie- och migrationsminister) och Danmarks utlännings-, integrations- och bostadsminister Inger Støjberg. Foto: Henrik Montgomery

Inger Støjberg: 64 procent af danske muslimer ønsker at slå hul på fundamentet i Danmark

Så löd rubriken i danska Berlingske i morse.

Nu är Inger Støjberg ingen obetydlig dansk politiker utan det statsråde i Venstre-regeringen som ansvarar för utlännings- och integrationsfrågor.

Hon bedriver en stenhård assimileringspolitik. Danmarks närmare 300 000 muslimner ska integreras. De ska överge de seder och traditioner de har med sig.

Åtminstone de dåliga som tex synen på kvinnor.

»Socialkontrol, æresbetinget vold og æresdrab er primært et muslimsk fænomen, og det nytter ikke at vende det blinde øje til, fordi vi er bange for at træde nogen over tæerne. Hvis jeg ikke diskuterer det åbent, svigter jeg de kvinder, som det går ud over. Og jeg kan ikke tillade, at der lever kvinder i dagens Danmark, der ikke har samme frihed, som jeg har,« siger hun.

Vi hører i mange sammenhænge om islamiske krav, som går imod de danske frihedsværdier – f.eks. kønsopdelt svømning, imamer der rådgiver om, at man ikke skal gå til politiet, hvis man udsættes for vold af sin mand.