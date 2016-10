I reseberättelsen ”Labyrinten” från 1792–93 lyckades Jens Baggesen förvandla sina upptäckter, ekivoka rövarhistorier och obetalbara scener till en hänförande och spirituell litterär skapelse. För första gången på över 200 år finns den nu utgiven i sin helhet.

Jens Baggesen (1764–1826).

”Vissa skriver faktiskt sin resa först, för att sedan kunna anträda den. Jag har själv känt en av dessa häxmästare. Han hade lust att göra en resa genom hela Tyskland, men ägde för ändamålet inte ett öre; satte sig alltså ner och beskrev ­resan hemma vid sin pulpet, lät trycka alstret och gjorde sedan resan för det erhållna honoraret.”

Så skriver dansken Jens Baggesen i sin märkliga, sedan länge klassiska reseberättelse, det väldiga tvåbandsverket ”Labyrinten” (1792–93), som nu för första gången på över 200 år ges ut i sin helhet (Gyldendal), efter en lång rad redigerade och förkortade utgåvor.

Vid just den här tiden var det runtom på kontinenten något av ett litterärt mode att likt ovannämnda ”häxmästare” skriva olika slags ”resor i rummet”. Bara två år efter Baggesens faktiska reseskildring gav rumsresandets affischnamn Xavier de Maistre ut sin stilbildande ”Resa i min kammare”, ytterligare något år senare följd av Sophie de la Roches mastodontverk ”Mein Schreibtisch”. Men Baggesen var alltför vital, otålig, entusiastisk och nyfiken för att nöja sig med skrivkammarens inkapslade mikrokosmos, och valde i stället att med encyklopedisk iver bege sig ut på en verklig resa till Tyskland, Schweiz och Frankrike, som varade från våren 1789 till hösten året därpå. Vill man söka ­intertextuella referenser, till dels också stilistiska influenser, ligger Laurence Sternes episodiska ”En sentimental resa genom Frankrike och Italien” (1768) nära till hands, och som Baggesen också relaterar till i sin bok. Den yviga stilen har de gemensamt, liksom den ironiska slagfärdigheten. Inför sin resa kan Baggesen rentav inte låta bli att hänvisa till Sternes fyra huvudkategorier av resenärer: de som reser till följd av kroppsligt eller andligt förfall, av nödvändighet, av någon annan eller alls ingen orsak. ”I strikt mening hör jag till alla dessa klasser”, garderar dansken sig inför avresan.

Verkets undertitel, ”Resa genom Tyskland, Schweiz och Frankrike” är dock en smula missvisande. Baggesen planerade att skriva fyra full­matade band, men nöjde sig slutligen med förefintliga två som huvudsakligen beskriver färden genom Tyskland, mot slutet förvisso också ett kortare besök i östra Frankrike. Verkets allra sista mening, ”Jag var på schweizisk mark – vi rullade in i Basel”, skvallrar dock om de ursprungliga planerna på en fortsättning. Fragment av ”Labyrinten” översattes tidigt (1814) till svenska av Svante Axelson, här med den mer korrekta underrubriken ”Resa i Tyskland”. Den nu aktuella, generösa och på alla vis magnifika danska utgåvan ingår i serien Danske Klassikere som ges ut av förlaget Gyldendal och Det Danske Sprog- og Literaurselskab. Liksom övriga titlar i serien presenteras här Baggesens magnum opus utan moderniseringar, alltså med bibehållen ortografi, därtill textkritiskt kommenterad och med en diger notapparat signerad utgåvans redaktör Henrik Blicher.

Den som till äventyrs vill sätta tänderna i det mättande verket bör alls inte förskräckas av 1700-talsdanskan; den är förvånansvärt lättläst ­(åtminstone för en infödd skåning), och även om jag varken är lingvist eller filolog synes mig likheterna mellan broderspråken på den tiden vara större än idag. Baggesen var den mest internationellt sinnade diktaren på den då ytterst livaktiga danska parnassen, inte minst genom sin innerliga relation till det tysk-danska grevskapet Holsteins kulturelit, där han gick under namnet ”den danske Wieland”. Verksam i gränslandet mellan två epoker vittnar Baggesens verkförteckning om en glimrande legering av klassicism och romantik, som utmynnar i en helt egen personlig stil som trots sina tydliga influenser är både originell och i all sin djärva sammansmältning av litterära former banbrytande. En ”oberäknelig, charmerande, bekräftelsehungrig ­improvisationskonstnär”, lyder Blichers träffande karakteristik av den genremässigt friställde för­fattaren.

”Labyrinten” ger i språk och stil ett påfallande modernt intryck, delvis beroende på det frimodiga och liksom ivriga tilltalet, men också på dess närmast experimentella hopgyttring av personlig reseskildring, utvecklingshistoria, socialreportage, grovkornig satir, kultursemiotisk utläggning, lyrisk betraktelse, självbekännelse, filosofisk avhandling och skälmroman. Och allt kryddat med den klassiska bildningens tyska, franska, engelska och latinska citat, och med ett överflöd av litterära, filosofiska och vetenskapliga hänsyftningar, oavbrutet exekverade med finess och espri.

Redan första kapitlet innehåller en dråplig historia om hur Baggesen i sista stund flänger omkring i Köpenhamn på jakt efter ett tillfälligt pass medan skeppets kapten otåligt väntar på honom i hamnen. Väl ombord på fartyget drar sig diktaren inte för att likt en annan romantiskt fabulerande Don Quijote (som han i rese­anteckningarna för övrigt gärna hänvisar till) jämföra det desperata letandet efter en försvunnen matkorg på båten med Jasons sökande efter det gyllene skinnet i Argonautikan; allt skildrat med en sådan affekterad dramatik – ”det upprörda havet, böljornas skvalpande och skummande och fräsande, stormens tjut mellan masterna och det ihärdiga gungandet i den vingliga slupen” – att läsaren gärna glömmer att vi ännu inte ens lämnat Köpenhamns redd. Och på den måde, med den odygdige pikareskförfattarens ironiska excesser och lekfulla pastischer, beskrivs hela resan (i själva verket Baggesens andra tur till Tyskland) som ett både sinnligt och intellektuellt äventyr i den europeiska samtiden.

I likhet med alla verkliga resor rör det sig förstås också om en färd inåt, en dokumentation av det egna jagets transformationer och mentala symbios med expeditionens sociala och geografiska omgivningar. Så är Baggesen inte riktigt samma Baggesen efter besöken i södra Tyskland, Strasbourg och Alsace mot slutet av skildringen som han är när han glad i hågen beger sig söderut, från Köpenhamn till Kiel, femton månader tidigare.

Då, i färdens inledningsskede under maj och juni 1789, besöker han bland annat Hamburg, som med sin balans mellan Aristocratie och Democratie har ”så mycket politisk frihet som en stat tills vidare – så länge verklig upplysning och sann moralitet är så långt under Meridianen – kan och bör ha.” Här ­möter han också ”Germaniens Homeros”, den store tyske skalden (och före detta köpenhamnaren) ­Friedrich Gottlieb Klopstock, ser en oförglömlig uppsättning av ”Kung Lear” och besöker börshuset (”Vilken adelsmans förnämitet kan liknas vid den verkligt högborne köpmannen?”). Vidare ägnar han sig en hel eftermiddag, på genomresa genom Lüneburger Heide, åt avancerad ”hed-filosofi” med en främling, medan han i Hermannsburg stämmer upp en jubelsång till det ädla Tysklands hjältar: Luther och Leibniz, Kepler och Kant (”filosofins Messias”).

Men framför allt lyckas Baggesen förvandla sina yttre och inre upptäckter, sina infall, ekivoka rövarhistorier och obetalbara scener, till en fullkomligt hänförande, spirituell och snarfyndig litterär skapelse. I denna process är han inte så mycket gäst hos verkligheten som en språklig och intellektuell kolonisatör, som vart han än beger sig snabbt identifierar och liksom tar platsens ande i besittning med samma lediga elegans som han på samma gång leker litteratur. Men var han själv kommer ifrån, den unge köpenhamnaren, påminner han ständigt både sig själv och läsaren om, och beger sig vid något tillfälle ut i inträngande resonemang om den ”patriotiske kosmopoliten”. Skulle han mot all förmodan glömma bort sitt kulturella och språkliga arv, finns det andra som gärna erinrar honom om det. Som exempelvis den lübeckare som (gissningsvis med stöd även av vår tids svenskar) påpekar att danskan har alltför stor likhet med djurens språk i det att den saknar all artikulation. Baggesens rent retoriska uttrycksförmåga torde ingen av reseskildringens många samtalspartners emellertid tvivla på.

Emellanåt drabbas han förvisso också av tungsinne och ”nervkramper”. Men det är en ungdomligt rastlös man (blott 25 år gammal) som håller i pennan, och en skärpt gamäng som han har helt enkelt inte tid att gräva ned sig. Nästa datum i resedagböckerna, efter anfallen av melankoli, är han därför åter muntert upptagen med att sjunga visor, recitera dikter, lattja med orden eller med sitt resesällskap vara djupt försjunken i intrikata diskussioner om poetik eller europeisk politik.

Mitt i Baggesens sjärvironiska utsvävningar och lärdomsmättade allusioner ger han också seriösa prov på psykologiskt djupsinne och på den vidsynte fritänkarens politisk-filosofiska skärpa. Av särskilt historiskt intresse är förstås det faktum att han ­befinner sig på kontinenten just då franska revolutionen bryter ut (”Bastiljen stormad!”), vilket han hädanefter avhandlar i anteckningarna. Sedan tidigare är han en varm anhängare av upplysnings­projektet, och talar ivrigt för ledord som industri, vetenskap och frihet. Över huvud taget är frihets­temat ett dominerande motiv under hela resan; friheten i vänskapen mellan honom och hans resekamrater och friheten i att som ”estetiska turister” kunna färdas genom den förtrollande labyrinten Europa utan alltför stora hinder.

Hur rörande är det därför inte – i synnerhet för dagens läsare som nu tvingas bevittna ett Europa genomsyrat av splittringar och misstro – när han i tyska Pyrmont sommaren 1789, bara någon dag innan revolutionen, i ett anfall av rusig eufori ­skriver av sig sin tacksamhet för vår kontinents ­kulturellt dynamiska civilisation: ”O! Min lycka! Trefaldigt lycksalig är jag, att Ödet unnat mig att beskåda Europa i det sköna ögonblick då förnuftet börjar gnugga den långa – långa – långa Slavslummern ur hennes strålande ögon!”