To see the world while the light lasts

Malmös stora scen är förvandlad till ett gråkallt rum – närmast en sakristia – där en grupp män och kvinnor har samlats för att tända ljus, sörja och minnas. Ta farväl. Tre fönstergluggar släpper in ljuset utifrån, vid dörren klänger en murgröna trotsigt i det kala, sterila. Gruppen intar rummet i tystnad men snart fladdrar ljuslågor, tonslingor virvlar och fångas upp av dansarnas kroppar. En ljuskrona svävar i taket. Hoppet lever i minnet. Sorgen har många ansikten och tar sig skilda uttryck. I kollektiva språng med öppna armar eller i förtvivlans rullande på golvet. Några är utlevande, andra kapslar in sin smärta.

Koreografen Ben Wright och hans kreativa team – scenografi, ljus, ljud, kostym och videoteknik – tar vid där förra skapelsen ”The feeling of going” slutade. I en brännande sol på en brandgul himmel. I första akten inspirerar John Adams bandade musik ”Shakes loops” till koreografins religiöst färgade språk, i en laddning som griper tag. ”Snurrorna” i musiken fortplantar sig i rörelser. Döden tar konkret form i ett vitt benrangel som en man och en kvinna tar i varsin hand och för mot kistan.

Laura Lohi och Matthew Walsh Bade. Foto: Malin Arnesson

I den mörka andra akten har vi lämnat jorden. Nigel Westlakes mäktiga mässa för den döde Eli fyller scen och salong och är stundtals så stark att dansen stannar upp. Stjärnhimlen gnistrar och mörkret kan kännas lockande. Malmö operaorkester bjuder ett brett spektrum, från spröda toner till trummor och dånande kaskader. Kören står på läktaren, bakom publiken, och sjunger underbart om spiralformade galaxer. I enskilda moment minner Westlakes rekviem om Carl Orffs musik. Då har benranglet fått ro i sin kista och ett andligt rymdepos tagit över. När barnsolisten Pernilla Römer, i röd keps och shorts, sjunger med sin klara rösr går mina associationer till ”Aniara”.

Dansen är i hög grad kollektiv, här finns inga solistroller utan hela ensemblen gör ett starkt, sammanhållet avtryck. Ändå är det inte i koreografin som Wright har sin styrka, utan i den konceptuella utformningen. Dansen får mest utrymme i den första delen, där den tar sig enkla och effektfulla uttryck. Musiken har alltid en framskjuten position i Wrights verk. Det gäller också i ”To see the world while the light lasts”.

Nu går vi in i den mörka årstiden och träden fäller sina löv. Hinsides råder mörker, säger Wright. Men de döda blir till vackra stjärnor och astralkroppar. ”Ty vad är att dö annat än att stå naken i vinden och smälta in i solen?”