Daniel Ek efter Trumps seger: Varför fick inte folk ledigt?

Till skillnad mot Sverige så infinner sig inte valdagen i USA på en söndag eller annan helgdag – vilket innebär att många kan ha hindrats från att rösta på grund av arbetsförpliktelser.

Enligt Daniel Ek höll sig drygt hälften av USA:s befolkning borta från valurnorna på valdagen, samtidigt som valdeltagandet enligt preliminära uppgifter var lägre än presidentvalen 2008 och 2012.

Friends, close to half the US population didn't vote in this election (-7% from last election). Why wasn't Nov8 public holiday?