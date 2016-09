Fallet ”Egor Putilov” är en belastning för både Sverigedemokraterna och Sverige. Är Sverigedemokraterna nyttiga idioter? Kan uteslutningen av hela SDU ha berott på extremister och utomstående intressen? Har Sverigedemokraternas partiledning kännedom om andra försök att infiltrera partiet? Dessa frågetecken måste rätas ut.

Ordföranden i Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson, behöver lägga alla kort på bordet om kopplingar till och infiltrationsförsök från främmande makt. Foto: Christine Olsson/TT

Affären ”Egor Putilov” är mycket besvärande för Sverigedemokraterna som säger sig vara Sveriges bästa vänner. ”Egor Putilov” är en märklig figur som det inte ens gått att identitetsbestämma, trots rejäl mediegranskning under den senaste tiden.Att denne joker har kunnat bli anställd som politisk sekreterare på Sverigedemokraternas riksdagskansli tyder på mycket dåligt omdöme – inte minst från den rättspolitiske talespersonen Kent Ekeroth hos vilken ”Egor Putilov” har arbetat.

För vem är denne ”Egor Putilov” egentligen? Han är född i Ryssland under tidigt 1980-tal och kom via ambassaden i New Delhi i Indien till Sverige 2007. Tack var journalisten Patrik Oksanens gedigna research vet vi följande: ”Sedan ´Putilov´ lämnade moderlandet har han bland annat ägnat sig åt resebyråarbete med märkliga omständigheter, jobbat på Migrationsverket där nu alla hans ärenden ska granskas igen, försökt få göra en utbildning på Sveriges Radio men slängts ut för att hans identitet inte kunde styrkas och blivit polisanmäld bl a för ett försvunnet passerkort, och försökt bli kontrakterad av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. ´Putilov´ är en person som rört sig i Syrien under falskt namn, vilselett en rad redaktioner om sin identitet och som lämnat falska uppgifter på sin blogg som fått stor spridning”.

I veckans nummer av tidskriften Fokus påpekar Johan Anderberg att ”Egor Putilov” inte är dömd för något – men att det är högst märkligt denne man lyckats ta sig så långt som att bli politisk handläggare och få en arbetsplats på Helgeandsholmen.

Annons X

Experterna är eniga om att ”Egor Putilov” är att betrakta som en säkerhetsrisk. Sverigedemokraternas ledning har dock inte tillräckligt tagit avstånd utan menar att den gjort vad den kunnat vid rekryteringen. Detta är oacceptabelt när det gäller att släppa in personer till den svenska politikens kärna, Riksdagen.

”Egor Putilov” är dessutom inte den första som sparkas från Sverigedemokraternas riksdagskansli. Tidigare har SDU:s dåvarande ordförande Gustav Kasselstrand och vice ordförande William Hahne fått lämna arbetsplatsen efter meningsskiljaktigheter. Den politiske sekreteraren Dick Abrahamsson fick lämna härom dagen efter att på sociala medier kallat Vladimir Putin för en ”stor statsman” och hävdat att den engelskspråkiga propagandakanalen Russia Today, RT.com, ”är den enda kanal som beskriver verkligheten”.

Ryssland har ett intresse av att så split i EU och Nato. Säkerhetsläget har förändrats radikalt på senare år – som ett tecken på detta är det färska förslaget att återinföra värnplikten i Sverige. Den stora grannen i öster ägnar sig åt sofistikerade desinformationskampanjer, sprider propaganda och rekryterar spioner i väst. Vår granne i öster har annekterat Krim, ägnar sig åt cyberattacker i Baltikum, flyger nära passagerarplan över Östersjön, är inblandat i nedskjutningen av flight MH17 över Ukraina där 283 personer dog 2014, hackar ett demokratiskt partis server i världens största demokrati och på en rad andra sätt försöker destabilisera sin omvärld.

Det är ingen hemlighet att Ryssland stödjer EU-motståndare och högerpopulister runtom i Europa. En rysk bank lånar bland annat ut 11 miljoner euro till Front National i Frankrike. Ryska intressen försöker på olika vis nästla sig in för att påverka även Sverige och Sverigedemokraterna.

I denna situation krävs att alla politiska beslutsfattare i Sverige inser allvaret och tar ansvar.

Men riksdagsledamoten Kent Ekeroth har varit en nyttig idiot när han gång efter annan medverkat i Russia Today. Senast på torsdagen – när han för första gången kommenterade fallet ”Egor Putilov” och Dick Abrahamsson viftar han naivt bort det: ”hans [Abrahamsson] privata åsikter på hans privata Facebook ser inte jag som relevant i det arbete han gjorde åt mig, eftersom det varken handlar om försvarspolitik eller utrikespolitik i mitt utskott”.

Sverigedemokraterna har till och med en ryskfödd riksdagsledamot, Pavel Gamov, som haft otillbörliga kontakter med Nationaldemokraterna.

Är Sverigedemokraterna nyttiga idioter?

Vem är egentligen ”Egor Putilov”? Är Sverigedemokraterna nyttiga idioter? Kan uteslutningen av hela SDU berott på extremister och utomstående intressen? Har Sverigedemokraternas partiledning kännedom om andra försök att infiltrera partiet? Vem får egentligen vara kvar i partiet som dess företrädare?

Det är dags att Jimmie Åkesson lägger alla kort på bordet.

SOFIA NERBRAND är redaktör i Säkerhetsrådet och ordförande för tankesmedjan Bertil Ohlininstitutet.

Lästips! ”Egor Putilov” är inte ett enstaka fall. Mats Johansson har i början av september skrivit om fler exempel på rysk desinformation och hur svenska medier har hanterat dem.