Företräder han Ryssland eller Sovjet? Foto: Alexei Druzhinin

När jag på 70- och 80-talen kom i kontakt med de amerikanska klassiskt liberala (konservativa med amerikansk terminologi) tankesmedjorna rådde det ingen tvivel om att de alla i sin utrikespolitiska inriktning förenades av sitt motstånd mot Sovjet och kommunismen.

Efter Sovjets fall försvann den enigheten. Tankesmedjor började driva olika linjer. Liberterianska Cato blev tydligare i sitt motstånd mot tanken att USA skulle vara militört engagerat över hela världen. Andra tankesmedjor valde olika linjer – inte minst i olika konkreta geopolitiska frågor.

Irakkriget splittrade än mer.

Att idag följa den utrikespolitiska debatten är med det perspektivet en smula förvirrande.

Den gamla anti-sovjetiska linjen drivs nu främst av politiker i det demokratiska partiet. Och i konservativa Washington Times hittade jag en artikel av tidningens opinionsredaktör David A. Keene.

Jag citerar några stycken från denna artikel som illustrerar hur denna diskussion förändats.

Mr. Putin is no Thomas Jefferson. He is an internally popular Russian nationalist who runs what is, by U.S. standards, a crony capitalist autocracy and has acted internationally in ways that deserve condemnation, but he is neither Hitler nor Stalin.

As much as some in Washington like to compare today’s Russia with the old Soviet Union, the two are very, very different. Mr. Putin may be a modern-day Russian czar, but he does not head a regime wedded to an ideology bent upon dominating and transforming the world into its own image. It was the quasi-religious belief of Soviet ideologues that the Communist utopia they sought could not be completed until they controlled all the world’s people that made the Soviet Union an existential threat to the rest of us.

Still, many in the West seem to long for the bipolar world that existed before the collapse of the Soviet Empire. Everyone knew their enemy and played by a set of harsh, but knowable rules. The nuclear face off that used to scare everyone seems stable in light of what’s happened since, and even the most brutal of the old Soviet dictators seem positively rational next to the folks we have to deal with in the Middle East and elsewhere these days.

That, however, is not the world we find ourselves in today. There are new monsters out there and we need to focus on the threats they pose rather than wishing for the return of those already slain.

Min Google translate-inspirerade översättning:

Putin är ingen Thomas Jefferson. Han är en inhemskt populär rysk nationalist som driver vad som är, ur amerikanskt perspektiv, en kumpan-kapitalistisk autokrati och har agerat internationellt på ett sätt som förtjänar fördömelse, men han är varken Hitler eller Stalin. Oavsett hur mycket som en del i Washington än vill jämföra dagens Ryssland med det gamla Sovjetunionen så är de två är mycket, mycket annorlunda. Putin kan vara en modern rysk tsar, men han leder inte en regim med en ideologi inställd på att dominera och förvandla världen efter sin egen bild. Det var den kvasi-religiösa övertygelsen hos sovjetiska ideologer med den kommunistiska utopi som inte kunde slutföras innan de kontrollerade alla världens folk som gjorde Sovjetunionen till ett existentiellt hot mot resten av oss.

Trots det tycks många i västvärlden längta efter den bipolära värld som existerade före det sovjetiska väldets kollaps. Alla visste vem som var deras fiende och spelet hade en uppsättning av hårda, men igenkännbara regler. Kärnvapenhotet som användes för att skrämma alla verkar stabilt i ljuset av vad som har hänt sedan dess, och även de mest brutala av de gamla sovjetiska diktatorerna verkar positivt rationella bredvid dem som vi måste ta itu med i Mellanöstern och på andra håll i dessa dagar. Det är dock inte den värld vi befinner oss i dag. Det finns nya monster där ute och vi måste fokusera på de hot som de utgör snarare än önska att återfå de hot som redan besegrats.