Cyklist död efter krasch i Paralympics

48-årige Bahman Golbarnezhad fördes till sjukhus efter kraschen, men hans liv gick inte att rädda, rapporterar BBC.

Cyklisten bröt nacken under olyckan, skriver The Guardian. Olyckan inträffade under herrarnas linjelopp på lördagen.

– Den här nyheten är fruktansvärd och Paralympics tankar och kondoleanser går till Bahmans familj, vänner, lagkamrater och hela Irans paralympiska kommitté, säger Sir Philip Carven, Internationella paralympiska kommitténs president i ett pressmeddelande.

En utredning om kraschen kommer att inledas, enligt pressmeddelandet.

