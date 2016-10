Jack Reacher: Never go back

Betyg: 3 av 6

Tom Cruise-filmer utgår numera alltid från samma grundkoncept: smaskiga hjältesagor med Cruise i centrum. Kanske är det logiskt. Filmstjärnan Cruise har ju med åren blivit ett sånt unikum att de solitära hjältetyperna, män avskurna från all form av normalitet och vardaglighet, kanske är de enda han kan göra med bibehållen trovärdighet? Det är åtminstone en händelse som ser ut som en tanke att de enda gånger han spelat något annat än klipskt muskelpaket de senaste årtiondet har det varit som fiktivt Hollywoodsvin i ”Tropic thunder” och överstyrd glamrocksångare i ”Rock of ages”. Båda rätt små biroller, för övrigt.

I ”Jack Reacher: Never go back”, den andra filmen om den frifräsande militärsnuten Jack Reacher, hamnar han och militärkollegan Susan Turner (Cobie Smulders) i en härva av heroinsmuggling via Afghanistan, korrupta militärer och tonåringen Samantha som kanske, eller kanske inte, är Reachers dotter. Filmen kommer bara ett år efter den senaste ”Mission impossible”-filmen, och även för en hyfsat invigd tittare framstår Reacher och ”Mission”-filmernas Ethan Hunt nu närmast som tvillingar – inte minst som Cruise mer förlitar sig på sin stjärnglans än på något distinkt finlir i gestaltningen.

Det behöver visserligen inte vara något problem, men det skärper i gengäld kraven på storyn, och här svajar ”Never go back” rejält. Intrigen är för all del ett stabilt uppkok av den samtida actiongenrens centrala ingredienser, från hoppandet mellan kittlande destinationer till försöket till världspolitisk kommentar. Ändå vilar det något trött och pliktskyldigt över det hela.

Dynamiken mellan den ofrivilliga trion Reacher, Susan och kanske-dottern Samantha är bitvis en rätt kul lek med kärnfamiljsklichéer, men regissör Zwick gör just inget vettigt med den, och medan man i ettan gjorde genidraget att låta Werner Herzog spela elaking har man här i stället skalat ner ambitionerna med den mest stereotypa skurk jag sett på evigheter: en isblond genomsnittspsykopat i gestaporock som oupphörligen maler på om sina personliga motiv för att vilja knäcka nacken på Reacher, men som är så slarvigt framskriven att han aldrig får tillfälle att avslöja dem.

”Du är en legend”, säger Susan till Reacher tidigt i skedet, en replik som förstås skrivits lika mycket till Cruise ego som till hans filmalias. Man önskar att Cruise kunnat fylla berömmet med faktisk substans.