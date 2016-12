”Cosbytröjan” blir stor konst

Jayson Musson, ”Neptune's Only Daughter”, 2015, merceriserad bomull på duk. Foto: CF Hill art space

En av de roligaste utställningarna att kika på just nu är ”Mentors” på CF Hill, en uppstickare på Stockholms konstscen som överraskar på nytt. Där har New York-curatorn Rick Herron satt ihop utställningen ”Mentors” där trådar löper mellan etablerade och yngre konstnärer. Flera av de senare tar i detta nu tar avgörande kliv i sina konstkarriärer. I gallerilokalen två trappor upp på Norrlandsgatan presenteras de för första gången i Sverige.

Brooklynkonstnären Jayson Mussons 2,5 meter höga verk ”Neptune´s new daughter” ser på håll ut som en målning, men är gjord av upprepade gamla tröjor. Mer specifikt så kalla ”coogi-sweaters” efter ett australiskt modemärke som producerade stickat i vilda mönster, omåttligt populära i USA på 1980-talet. Inte minst på grund av Bill Cosby, som i sin tv-show hade på sig liknande tröjor - dock mer exklusiva sådana - i ständigt varierande färgställningar.

Jayson Musson (född 1977), som med sitt hiphop alter ego Hennesy Youngman driver hårt med konstvärldens pretentioner (”how to be a successful black artist”), köper sitt material billigt på e-bay. I hans händer, och under hans symaskin, blir det återanvända till på ytan dekorativa verk laddade med undertexter om svart kultur, framgångsdrömmar och misslyckanden.

Angela Dufresne, ”Centauressa”, 2015, olja på duk. Foto: CF Hill art space

Utställningens titel, ”Mentors”, kommer sig av att de yngre, ”coming”, namnen har varit assistenter eller på andra sätt samarbetat med kända konstnärer. Jayson Musson har samarbetat med Marilyn Minter (född 1948), som är med i form av några 1980-talsmålningar och ett av hennes kända tidiga porträtt av sin lika vackra som nedgångna mor.

Inte så få av de utställda verken tar upp queer- eller könsöverskridande teman. Angela Dufresne (född 1969), som varit lärare på konstskolor som Yale, Princeton och Rhode Island School of Design, är representerad med den stora målningen ”Centauressa”. En kvinnlig kentaur som på en grön tennisplan drämmer iväg en dödlig serve mot John McEnroe, den mest machostinna av tennisspelare.

Caroline Wells Chandler, ”The Boi Wonder”, 2015, handvirkade diverse fibrer. Foto: CF Hill art space

Än mer humor – och lidande - finns i verket ”The boi wonder” av Dufresnes elev Caroline Wells Chandler. Motivet är Batmans unge assistent Robin, här framställd skrevande med blottat kön, en vulva. Två svarta streck i brösthöjd symboliserar ärr, konstnären har nyligen genomgått en könskorrigering. Verket är gjort i den kvinnligaste av tekniker, en virkning i jätteformat. Wells Chandlers figurer är varken kvinnor eller män, utan ”bois” rätt och slätt.

Angela Dufresne har även varit mentor åt Jacolby Satterwhite. Hans film ”Reifying desire” är en orgie i lila, rosa och kinky digitala trick där konstnären dansar med sig själv i en mängd olika avatarer.

I utställningen finns även verk av bland andra Jack Pierson och före detta rockstjärnan Michael Stipe. ”Mentors” är en avancerad mix, rik på korskopplingar och referenser. Den öppnar just nu ett fönster i Stockholm som låter oss kika in till konstlivet i New York.