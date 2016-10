Yoo Gong i ”Train to Busan”.

Under tolv dagar erbjuder Stockholms filmfestival traditionsenlig flykt undan höstmörkret, med start onsdag den 9 november och invigningsfilmen ”Jag, Daniel Blake”.

Precis som förra året är årets festivaltema högaktuellt – identitet denna gång, migration i fjol. I kategorin hittar vi bland annat ”Author: The JT LeRoy story”, en dokumentär av Jeff Feuerzeig om personerna bakom författarpseudonymen JT LeRoy.

Till den 27:e upplagan av Stockholms filmfestival erbjuds som brukligt ett urval av det bästa från årets festivalsäsong, blandat med ett par större filmer som ändå går upp på bio och ett riktigt starkt dokumentärfilmsutbud. Sistnämnda genre förstärks med Documania som är en av tre nya festivalkategorier ihop med Icons, filmer med kända skådespelare, och Discovery, filmer från debuterande regissörer.

Som tidigare meddelats gästar Lifetime achievement award-vinnaren Francis Ford Coppola årets festival, Visionary award går till franske François Ozon – vars ”Frantz” visas – och Ken Loach inviger hela festivalen. Av de 18 spelfilmerna som ingår i Competition-kategorin, som tävlar om att vinna Bronshästen, är endast fem regisserade av kvinnor.

Annons X

Addera indiefilmsnestorn Jim Jarmusch, aktuell med ”Paterson”, och ett påtagligt mönster uppenbarar sig. Dessutom visas hela två Philip Roth-filmatiseringar. Dels ”Indignation” av mångårige Ang Lee-parhästen James Schamus, dels ”American pastoral” av en långfilmsdebuterande Ewan McGregor som gett sig själv huvudrollen mot bland andra Jennifer Connelly och Dakota Fanning.

Till årets höjdpunkter hör Andrea Arnolds efterlängtade ”American honey, som lär bli en av årets festivalfavoriter; hyllade ”Manchester by the sea”, där Casey Affleck gör sin livs roll; och Nate Parkers ”The birth of a nation”, en film som har gått från given Oscarsfavorit till omdiskuterat verk sedan det uppdagats att regissören anklagats, men frikänts, för våldtäkt 1999.

Ur Andrea Arnolds ”American honey”.

Missa inte heller Sofia Exarchous ”Park”, om hemlösa ungdomar med ruinerna av en gammal OS-by utanför Aten som enda hemvist, eller starka dokumentären ”Hooligan sparrow”, om sex skolflickor som kidnappats och våldtagits av skolans rektor – som efteråt betalat dem för att brottet ska klassificeras som prostitution.

Svenska bidrag är bland andra dokumentären ”Marie-Louise Ekmans utflykter” av Anneli Kustfält, ”Småstad” av långfilmsdebuterande Johan Löfstedt samt Mark Cousins ”Stockholm my love”. Cousin kommer också att leda en guidad rundtur för att visa sitt Stockholm.

Årets verkliga höjdpunkt hittas i skräckfilmskategorin Twilight Zone och är den hajpade zombiefilmen ”Train to Busan” om ett zombievirus som ödelägger Sydkorea.

Missa inte ”Wiener-dog” – Todd Solondz återvänder till sin älskade rollfigur Dawn Wiener med sedvanlig blandning av äckel och svärta. ”Other people” – hyllad dramakomedi av Chris Kelly med fantastiska Molly Shannon och Jesse Plemons i huvudrollerna ”The lovers and the despot” – galen historia om Shin Sang-ok och Choi Eun-hee som hålls som gisslan av Nordkoreas diktator Kim Jong-il. ”The space in between: Marina Abramovic and Brazil” – dokumentär som skildrar performancekonstnären Marina Abramovics resa till Brasilien.