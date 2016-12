I en intervju med Chris Wallace på FOX förnekar Trump att Ryssland agerat till hans förmån. Här råder nu en tydlig konflikt med republikanska hökar som John McCain. Foto: Richard Drew

Jag såg ikväll att CNN ändrat beteckningen Commander-in-chief till Commander-in-Tweet på Donald Trump.

Formellt är han idag varken överbefälhavare (det blir han den 20 januari nästa år när han svunit presidenteden) eller ens president elect, dvs vald till president. Det blir han dock inom kort då elektorskollegiet har sammanträtt. Det handlar om sammanträden i varje delstat.

Inget tvivel råder om att Trump blir president med tiden.

Men frågan om hur han driver policy ensam och oftast uppenbart utan att konsultera rådgivare blir alltmer intressant i den amerikanska debatten.

Konsten att utöva makt via Twitter beskrivs i en intressant artikel i Washington Post.

With one tweet, Trump can change headlines on cable news, move financial markets or cause world leaders to worry. With one tweet last week, Trump inflamed a conflict with China. With another tweet on Tuesday, Trump caused Boeing stock to plummet. With a third on Wednesday night, Trump prompted a series of threatening calls to the home of a union leader who had called him a liar.