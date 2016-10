Comhem slår förväntningarna

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Med det resultatet överträffade Comhem analytikernas förväntningar. Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 617 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen hamnade i linje med förväntningarna, på 1.309 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev något bättre än väntat, 227 miljoner kronor att jämföra med väntade 214 miljoner kronor.

För ungefär en månad sedan meddelade Comhem att Konkurrensverket sagt till Comhems planer på att köpa boxer.

Comhem uppger att bolaget under kvartalet har fått 8 000 nya kunder. Comhem uppger också att utdelningen kommer under 2017, från 1,50 kronor per aktie till 4,00 kronor per aktie som utbetalas i två delar i maj och oktober nästa år.