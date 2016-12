Columbus segersvit fortsätter

Columbus har haft sin bästa säsongsinledning hittills. Och segersviten fortsatte i Vancouver. Tortorella firades av sina spelare efter matchen i omklädningsrummet, som slutade med 4–3 efter förlängning.

– Han säger att det inte betyder ett skit, men det är väldigt många segrar. Vi är verkligen glada att ha honom med taktpinnen här. Nu är han mitt i det, liksom vi alla, men han kommer att se tillbaka på det som en jäkla milstolpe. Och som ett lag så är det angenämt att vara en del av det, säger lagkaptenen Nick Foligno till lagets sajt.

Tortorella glider på frågan om hur det kändes, men medger att han hellre blir ihågkommen för 500 vinster än förluster i alla fall.

– Jag tror inte att det har med en individ att göra – vinster och förluster – det är en laggrej. Jag är så privilegierad att jag haft möjligheten att vara tränare vid så många matcher som jag har varit, och att få den här chansen med den här klubben, det är det jag är tacksam för, säger han.

Alexander Wennberg noterades för två nya assist under matchen. Han har totalt gjort 21 under säsongen, vilket är högst i Columbus. Daniel Sedin gjorde ett mål för Vancouver via Jack Johnsons skridsko, framspelad av brorsan Henrik Sedin.