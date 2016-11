Etyder för en gammal skrivmaskin

Det vilar alltid något särskilt över de postumt utgivna verken; en visshet om sådant som oåterkalleligt är förbi. Lars Gustafsson – inte sällan beskriven som en av få svenskar av en europeisk intellektuells snitt – dog i april i år och är en av de, som det känns, ovanligt många kulturpersonligheter som gått ur tiden 2016. När jag skriver detta har han precis fått sällskap av Leonard Cohen, och det ligger nära till hands att se sambanden.

Inte bara för att ”Etyder för en gammal skrivmaskin” bär musikaliteten redan i titeln (en etyd är ett musikaliskt övningsstycke, lär jag mig; det är bildande att läsa Gustafsson) liksom i resten av samlingen, utan också för dess andra dikt, ”Kromatiska fantasier” (jodå, kromatiken har också med musik att göra). De första stroferna lyder:

Och så till sist,

än en gång ett slags morgon.

Ljus tränger in

mellan många smala sprickor.

Allt flera klockor

ansluter sig och bildar en kör.

Där är den ju, Cohens ”Anthem” och den där raden som vi så ofta tillgriper som sann tröst, vare sig det är privatlivet eller världsläget som kräver det: ”There’s a crack in everything / That’s how the light gets in.” Men inte bara den; morgonen, fåglarna och klockorna hos Cohen återfinns också hos Gustafsson – dikten är ett samtal med sången. Ibland ser saker ut som osannolika sammanträffanden, och det finns skönhet och tröst i det också.

Att skriva om en författares sista verk relativt kort tid efter dennes död är alltid ett slags balansakt; vördnaden har sin tid och oanständigheten sin. Men Lars Gustafsson är hjälpsam där, man behöver inte välja vare sig det ena eller det andra. ”Etyder för en gammal skrivmaskin” är inte den sortens poesi som ögonblickligen talar till mig och det är föga troligt att jag kommer att bära den med mig. För det är den alltför saklig, alltför renons på nerv.

Däremot finns linjer och teman här, utöver det redan musikaliska, som knyter den svindlande existensen till den sakliga upptagenheten vid föremål (skrivmaskiner, almanackor, frimärken) – allra tydligast kanske tiden. Gustafssons diktning om tiden är som gjord att läsas efter författarens död, eftersom den försöker hantera insikten om att tiden obönhörligt tar slut samtidigt som den aldrig gör det: ”Men detta att det bara fortsätter / och för alltid skall göra så / långt utöver alla horisonter, / det är outhärdligt.”

Ja, döden är närvarande i ”Etyder för en gammal skrivmaskin”. Som en antydning på flera tidsplan samtidigt; före och efteråt. Föremålen, tingen, blir det som förankrar oss i den här tillvaron, den där i natten ”man ett ögonblick kan ana / hur det vore / att inte alls vara den man är. /Och inte heller någon annan”.

Föremålen är minnen och sänken, ett slags konkret motstånd mot existensens upplevda tyngdlöshet, och samtidigt ett taskigt substitut för vår egentliga längtan. Gustafsson beskrev det själv i sin dikt ”Elegi över förlorade och glömda föremål” (1990), där vår ibland maniska upptagenhet vid att hitta förlorade ting blir ”en spegel av din egen heta önskan: / att någon skulle leta efter dig med samma iver.”

Så, hur var det med ljuset som tränger in i sprickorna? Gustafsson är ingen hejdlös optimist precis, ibland är det bara grått. Som i ”Morgon vid Hörendesjön” när dimman drar in: ”Tro mig! / Denna gråhet / börjar se ut som ett påstående”. Men redan på nästa uppslag börjar ljuset sippra in, eller åtminstone en föreställning om det, i dikten som heter just ”Gråhet”:

Gå närmre intill det grå,

för att se om du finns där.

Eller möjligen finns där någon annan.

Det är faktiskt möjligt

att det grå bara beror på

avståndet.

Och är det något med ”Etyder för en gammal skrivmaskin” jag verkligen gillar, så är det växlingen i tonläget; bytena mellan moll och försiktig dur. Gustafsson skyggar inte för banaliteterna, som den om blomman i ”Den stora vita sången”: ”Den som du planterade i mitt hjärta / Du vattnar den för alltid med din sång”. Det är en riktigt smörig rad, och har man inte nerver för det kan man istället gå till slutstrofen i ”Under ett gammalt Norbergshus”:

Jag undrar:

När man alltså anländer till Helvetet,

hur vet man att det verkligen är till Helvetet man har kommit?

Och inte bara ett hörn

av det vanliga?

Det finns en Lars Gustafsson för varje temperament och läggning, också i en och samma diktsamling.