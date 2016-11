Cohen gör återtåg på listorna

Låten "Hallelujah", sångarens kanske största hit, gjorde comeback på den amerikanska singellistan förra veckan för första gången på fyra år och samlingsalbumet The essential Leonard Cohen" ligger på 13:e plats på Billboardlistan. Hans sista skiva, "You want it darker", klättrar till en sjunde plats på samma lista sedan försäljningen ökat med 197 procent.

Totalt ökade försäljningen och strömningen av Cohens musik med 407 procent under föregående vecka. "You want it darker" låg även etta på den svenska albumlistan förra veckan.

Cohen avled den 7 november, 82 år gammal, men hans död offentliggjordes först fyra dagar senare.